Pálinger Katalin: Még két év, és utolérjük a norvégokat; Nikitscher Tamás szívesen elvégzi a piszkos munkát

A Nemzeti Sport szombati számából ajánljuk:

Sűrű, remek évet zárt a magyar kézilabda. Ilyés Ferenc szövetségi elnök mindkét válogatott előtt fényes jövőt vizionál, és jó választásnak tartja Golovin Vlagyimirt, illetve Chema Rodríguezt a kapitányi posztokra. Pálinger Katalin pedig olyannyira elégedett az utódokkal, hogy az Eb alatt a norvég érdeklődőkben is tudatosította: még két év, és utolérjük őket… Évértékelő kézilabdás címlapsztori két oldalon.

Márton Gábor szerint már az is nagy eredmény, hogy a vonal felett telel a ZTE. A zalaegerszegiek vezetőedzője nem a balszerencsét kárhoztatja, amiért rengeteg pontot hullajtott el csapata az utolsó pillanatokban, de azért dolgozni fognak a hibák kiküszöbölésén, no meg téli átigazolásokról is szó esik. Judi Ádám interjúja.

Ábrahám Minna edzés- és úszásmániásként nagyon boldog a budapesti vb-ezüsttel. Menet közben elhitték a rövid pályás világbajnokságon, hogy például az ausztrálok is elkaphatók, Amerikát nagyon élvezi, arra pedig különösen büszke, hogy a nagy országokat is képes megelőzni a kis Magyarország… Kovács Erika interjúja.

És ha szombat, akkor Képes Sport 12 oldalon: Nikitscher Tamással, aki 2023 nyarától megjárta a poklot, de térdszalagszakadásából felgyógyulva mindenki meglepetésére lassan alapember Marco Rossi válogatottjában (és nagyon örül Rodri aranylabdájának, hiszen ő is védekező középpályás…); Hanga Ádámmal, aki mindent a családjának és annak köszönhet, hogy karrierjét illető legfontosabb döntései mind-mind jól sültek el; Szivós Mártonnal, akinek „minden felmenője” olimpiai bajnok, innen jutott el legalább a világbajnoki dobogó tetejéig, és most az edzői szakmában tökéletesíti magát; továbbá Andrés Iniestával, Raphinhával, Mark Cavendishsel és Arany Tamás exjátékvezetővel.

