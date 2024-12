A női kézilabda-válogatott NS-osztályzókönyve; Sárkány Zalán: Az olimpiai arany még szürreális

A Nemzeti Sport szerdai számából ajánljuk:

Női kézilabdázóinkat az olvasók és a szakírók is hasonlóan osztályozták. Egybecseng a vélemény abban, hogy Klujber Katrin, Győri-Lukács Viktória és Szemerey Zsófi volt a legjobb, de a többi Eb-hős is magas átlagosztályzatot kapott a bronzérem után. Nem is beszélve a kapitányról, Golovin Vlagyimirról. Címlapsztori két oldalon

Laczkó Zsoltot menesztette a Budapest Honvéd. A téli szünet első edzőváltásáról és Feczkó Tamásról, a lehetséges utódról Saliga Norbert írt.

Nagy Zsolt jövőre még jobb szeretne lenni. A Puskás Akadémiában szélsőt, a válogatottban balhátvédet játszó labdarúgó Somogyi Zsoltnak elmondta, hogy nagyon szereti a gólpasszokat is, csak édesanyja kéri tőle, hogy ne mással rúgassa azt a gólt, hanem inkább rúgja be ő maga…

Formabontó FIFA-díjátadó gála nélkül, ám a Real Madriddal. Az Aranylabda-zsűrivel ellentétben a világszövetség már a madridiak brazil sztárjának adta az év legjobbja díjat – a Puskás-díj pedig a Manchester United argentinjáé, Alejandro Garnachóé lett. Összeállítás másfél oldalon.

Sárkány Zalán saját magát is meglepte a rövid pályás vb-n szerzett arannyal. A vasárnap zárult világverseny egyik magyar hőse Kovács Erikának elárulta, hogy a világbajnoki cím néhány napja még ugyanolyan szürreális volt, mint amilyennek most a Los Angeles-i olimpia aranya kinéz, de a 800 gyors bajnoka Amerikáról, Betlehem Dávidhoz fűződő régi barátságáról és arról is beszélt, hogy Rasovszkyékkal ellentétben nem megy a Fradiba, és Szokolai Lászlóval készül tovább.

