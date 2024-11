Szoboszlaiék a Real Madrid ellen; Böde-Bíró Blanka 10 év után készül újra hazai Eb-re

A Nemzeti Sport szerdai számából ajánljuk:

Brazíliában született, de csaknem egy évtizede európai klubokban véd Joao Fernandes. A nyáron a szerb Partizantól érkezett az OSC-hez, de korábban játszott a Novi Beogradban és a Barcelonetában is. A 24 éves légiós úgy véli, jót tesz a fejlődésének, hogy az OSC kapusaként hétről hétre éles mérkőzéseket játszhat, és lapunknak azt is elárulta, klubválasztásában szempont volt az is, hogy a barátnője magyar. Joao Fernandes a BVSC ellen 13–10-re megnyert rangadó után nyilatkozott a Nemzeti Sportnak a Nyéki uszoda aulájában, a meccsen tizenhat védést mutatott be, a lövések több mint hatvan százalékát hárította. Céljairól azt mondta, olyan kapussá szeretne válni, aki mérkőzéseket dönt el.

Nem szokványos, amit csináltam, elmentem nyaralni – ismerte el a Nemzeti Sportnak Lehmann Csongor, aki összetettben az ötödik helyen zárt a vb-sorozatban. A triatlonversenyző részt vett a párizsi olimpián is, és jó előre készült arra, hogy folyóvízben kell megtennie a másfél kilométert, ráadásul nem akármilyenben, a kétes vízminőségű Szajnában. Ezélrt otthon gyakran úszott a Tiszában, ami jó alapot jelentett a szajnai tempózásra. Az olimpiája ezzel együtt pechesen alakult, mert a versenyt a pocsék vízminőség miatt elhalasztották, majd eltört úszószemüvege, emiatt rossz irányból kerülte meg egy bóját, s büntetést kapott. „Ha azt levonjuk a büntetést, már majdnem pontszerző vagyok, és nem a tizenegyedik helyen végzek” – mondta.

„Nagyon fáj a szombathelyi vereség, mert volt esélyünk nyerni, megteremtettük magunknak a lehetőséget rá a negyedik negyedben – mondta lapunknak Gasper Okorn, a férfi kosárlabda-válogatott szövetségi kapitánya. – Azt a sorsoláskor is tudtuk, hogy a csoportunkban Olaszország és Törökország a nagy favorit. Nem vagyunk elégedettek az eddigi eredményekkel, de még életben vagyunk.” Igaz, a magyar együttes helyzetét alaposan megnehezítette, hogy Izland legyőzte Olaszországot, hiszen így mindkét hátralévő meccset meg kellene nyerni, de még ez sem feltétlenül elég az Eb-kvalifikációhoz. Az első lépés mindenesetre az lesz, hogy februárban, az ötödik fordulóban legalább hat ponttal sikerüljön megverni Izlandot.

Hat forduló óta veretlen, és ha a hétvégi, utolsó őszi fordulóban nyer, az első helyről várhatja az NB II tavaszi folytatását a szenzációsan szereplő Kazincbarcika – Erős Gábor vezetőedző nagyszerű csapatot alakított ki. Pedig pocsékul indult az idény, a 3. forduló után 1 pontja volt az együttesnek. Most, az utolsó őszi játéknap előtt viszont az egész mezőnyt megelőzi, sőt hat forduló óta őrzi veretlenségét. A Kazincbarcika legeredményesebb futballistája a nyolcgólos Pethő Bence, míg Bódi Ádám hétgólos, sokadvirágzását éli, megkockáztatjuk, 34 esztendősen nem csupán a borsodiak, hanem a Merkantil Bank Liga legjobbja.