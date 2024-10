Megtörtént: menesztették Máté Csabát Debrecenben; Juhász Dorka történelmet írt

A Nemzeti Sport hétfői számából ajánljuk:

Megtörtént, amit napok óta sejteni lehetett. A Debrecen vezetősége a szombati, Fehérvár FC ellen 2–0-ra elveszett bajnoki mérkőzés után menesztette Máté Csaba vezetőedzőt. A szakember nem tudta megállítani a csapat zuhanását, irányításával öt bajnokin ötször kapott ki a Loki, így a hétszeres magyar bajnok jelenleg a 11. a tabellán, kieső helyen áll – a korábban a Ferencvárossal tíz tétmeccsből kilencet megnyerő vezetőedző ezúttal kudarcot vallott. A kispadra ideiglenes újra visszatérő 50 éves, 35-szörös válogatott Dombi Tibor lapunknak azt mondta: „A kudarcok hatására elbizonytalanodott a csapat, félelem lett úrrá a játékosokon. Ezt az időszakot éljük most, s azzal tudnánk leginkább segíteni, ha futballistáink nem egymásban, hanem önmagukban keresnék a hibát.

Történelmet írt a Minnesota válogatott kosarasa, Juhász Dorka, aki ugyan csalódott a New York ellen az utolsó meccsen elveszített párharc miatt, de így is pozitív élményként tekint az észak-amerikai profi bajnokság döntőjére, amelyben első magyarként játszhatott. A 24 éves magasbedobó a fináléban az ötből három meccsen lépett pályára, és összesen 21 percet játszott. A lapunknak adott interjúban azt mondta: „Szerintem maximálisan kihasználtam azt az időt, amit kaptam, de igaz, nem játszhattam annyit, mint amennyire számítottam vagy gondoltam. Próbáltam úgy hozzáállni, hogy azt kihasználjam, ami jut. Így is nagy élmény volt, hogy pályára léphettem a WNBA-döntőben.” Pihenésre nincs ideje, máris Európában van, és az olasz Schio légiósaként kapcsolódik be az idénybe.

Tízévesen elütötte a villamos a Vörösvári út–Bécsi út kereszteződésében. Csodával határos módon egy csontja sem tört el, ennek ellenére három hónapig kórházban volt. A testnevelője szúrta ki, hogy a vékony lányban van valami, elvitte a Nemzeti Torna Egyletbe, ott ismerte meg Keleti Ágnest. Összesen három olimpián vett részt, 1956-ban Melbourne-ben aranyérmes lett a csapattal. Fel sem vetődött benne, hogy külföldön marad, szerinte a Sports Illustrated amerikai túrájára elutazók közül számos sportoló hazatért volna, ha az akkori sportvezetőség rugalmasabb. Elhíresült mondása: „Sok értéket meg lehetett volna menteni, ehelyett Melbourne a magyar sport Trianonja lett.” Népsport mellékletünkben felidézzük a 100 éve született, és a 94 éves korában elhunyt Köteles Erzsébet pályafutását.

