Zachariassen: be kell gyötörni az első gólt; Ljujics szerint az Újpest képes kiemelkedően futballozni

Matija Ljujics, az Újpest FC támadó középpályása ragyogóan kezdte el az idényt, három forduló után három gól és egy gólpassz áll a neve mellett – a szerb játékos lapunknak beszélt a Fehérvár elleni fölényes sikerről, teljesítményéről és a Ferencváros elleni szombati derbiről is. „A legfontosabb, hogy két vereség után megszereztük idénybeli első győzelmünket – mondta a lila-fehérek harmincéves szerb játékosa. – Ami engem illet, az előző idényt is jól kezdtem, két bajnokin négy gólig jutottam, de megsérültem, hónapokat hagytam ki, végül tíz góllal zártam. Ami a derbit illeti: a Fradi nem véletlenül nyeri sorra a bajnoki címeket, de bízom a csapatunkban, amely megmutatta, képes kiemelkedően futballozni.”

„Roppant erős csapatnak tartom a dán bajnokot, főként az erőnléte kiemelkedő, s a rögzített helyzetekből, valamint a nagy bedobásokból is veszélyes − mondta Kristoffer Zachariassen, a Ferencváros harmincéves norvég légiósa. − Összeszedettnek kell lennünk, mert a Midtjylland előszeretettel játszik hosszú átadásokkal. Sok múlik majd a párharcokon, ha labdát szerzünk, ki kell használnunk minden lehetőséget, a kontrajátékunkra is szükség lehet. Összeszedetten kell pályára lépnünk, be kell gyötörnünk az első gólt és onnantól bármi lehet – tudunk kettőt-hármat szerezni és kapott gól nélkül lehozni a meccset.”

Két 80 éves futball-legendát köszöntünk születésnapja alkalmából. Puskás Lajost Debrecenben fedezték fel, onnan került a Fáy utcába. Remek párost alkotott Farkas Jánossal, persze a többiekkel is megértette magát. A Vasas története talán legjobb, 1966-ban veretlenül bajnokságot nyerő csapatának is játékosa volt, saját bevallása szerint elsősorban a gyorsaság és a gólérzékenység volt az erénye. Tóth Kálmán jobblábasként a csatársor minden posztján játszott. A Bp. Honvédban lett ismert, de a Tatabányával nyert Közép-európai Kupát. Háromszoros válogatott, mindhárom alkalommal az 1972-es olimpián lépett pályára, ahol ezüstérmet nyert a válogatott.

