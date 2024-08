A Fiorentina otthonában szerepel a Puskás Akadémia; a hétvégén Mourinhóékat fogadják Mocsi Attiláék

A Nemzeti Sport csütörtöki számából ajánljuk:

A Puskás Akadémia négy éve, 2020. augusztus 27-én a svéd Hammarby ellen mutatkozott be a nemzetközi porondon. Csütörtökön a Konferencialiga rájátszásában a Fiorentina otthonában lép pályára. „Amikor elkezdünk futballozni, arról álmodunk, lesz lehetőségünk olyan meccseken pályára lépni, amikor nagy a tét és világhírű csapat az ellenfél – mondta lapunknak Szolnoki Roland, a Puskás Akadémia csapatkapitánya. – A Fiorentina az idén és tavaly is nagyon közel volt ahhoz, hogy megnyerje a Konferencialigát. Egy ilyen találkozónak még akkor is minden percét élvezni kell.”

„A bajnokság előtt elégedettek lettünk volna két forduló után négy ponttal, de utólag nem vagyunk” – mondta lapunknak Mocsi Attila, a török élvonalbeli Rizespor 24 éves válogatott védője. A hétvégén a Fenerbahcét fogadják, az isztambuliak játékosa Edin Dzeko és Jusszef en-Nesziri is, a kispadon pedig José Mourinho ül. „Az, hogy ilyen kiváló szakember ebbe a ligába jött dolgozni, a török bajnokság erejét jelzi” – tette hozzá Mocsi Attila, aki a nyári Európa-bajnokságon a tartalékok között szerepelt, így most az a célja, hogy meghívót kapjon a szeptemberi Nemzetek ligája-mérkőzésekre

Tavaly év végén érkezett a hír, hogy a jégkorong-válogatott és a Fehérvár alapembere, Bartalis István lemondta a válogatottságot. Azóta a nemzeti csapat élére Majoross Gergely került, a szövetséget Kolbenheyer Zsuzsanna vezeti. A változások megindultak a honi jégkorongban, ezeknek a hatására visszatér az augusztus végi olimpiai selejtezőre Bartalis István is. „Hosszú távon mindenféleképpen jó, hogy magyar szövetségi kapitánya van a válogatottnak, mivel sokkal jobban magáénak érzi a feladatot” – mondta a csatár a Nemzeti Sportnak