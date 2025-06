Kezdődik a klubvilágbajnokság; Géresi Krisztián szögre akasztotta a cipőjét

A Nemzeti Sport szombati számából ajánljuk:

Rengeteg kritika éri a labdarúgó-klub-vb-t a formátum, a résztvevő csapatok, az időpont, valamint Gianni Infantino FIFA-elnök személye miatt, az viszont biztos, hogy a történelem során talán először mérheti össze a tudását egy tornán a világ klubfutballjának krémje. S lehet, hogy a játékosok a szájukat húzzák az újabb nyári, legalább kéthetes elfoglaltság miatt, a klubvezetők azonban dörzsölhetik a tenyerüket: a klubvilágbajnokság összdíjazása egymilliárd dollár (körülbelül 350 milliárd forint). Már a részvétellel jól járnak a klubok, hiszen az új-zélandi Auckland Cityn kívül (3.58 millió dollár) minden csapat legalább 9.55 millió dollárral gazdagodik. A döntő 30, az aranyérem pedig 40 millió dollárt jelent.

Évadzáró eseményt tartott a csepeli Gábor M. Szőke Stúdióban az EM Sport Consulting. A rendezvényen a média képviselői Szoboszlai Dominikot is faggathatták. A válogatott csapatkapitánya többek között arról is beszélt, hogy belsős információk alapján már egy ideje tudta, hogy Pécsi Ármin személyében magyar csapattársa is lesz Liverpoolban. Felvetésünkre, hogy Azerbajdzsánban Marco Rossi szövetségi kapitány azt mondta, a csoportban Portugália a favorit, s legfeljebb pótselejtezőn vívhatjuk ki a világbajnoki részvételt, így reagált: „A kapitány azért is mondhatta ezt, amennyire én ismerem, mert nem vagyunk olyan formában, amiben lehetnénk, amilyenben voltunk másfél-két éve, de a nyári szünet után felkészülhetünk, és képesek lehetünk olyan eredményt elérni, amellyel boldoggá tehetjük a szurkolóinkat.”

Az egyszeres válogatott csatár, Géresi Krisztián a harmadik gerincműtétje, rengeteg harc után szögre akasztotta a cipőjét: a futballista, aki szombaton lett 31 éves, lapunknak beszélt döntése hátteréről. „Először körülbelül fél éve, decemberben fogalmazódott meg bennem, hogy az egészségemmel játszom, nincs értelme folytatni. Akkor erősödött meg még inkább bennem ez a gondolat, amikor a párom megkérdezte: három gerincműtét után akarod még folytatni a karriered? Van értelme kockáztatni ennyi idősen? Igaza volt, mert szeretném még a gyerekemet a magasba emelni, jó lenne játszani vele…”

