ETO FC: Gond esetén itt van Toni, hogy segítsen

– Klubtársától, Bíró Barnabástól hallottam, hogy csoportokra osztják a csapatot a futógyakorlatokhoz. Hány perc alatt futja le az egy kilométert?

– Azt hiszem, nem olyan fontos, hogy melyik csoportban vagyok – mondta lapunknak Paul Anton, az ETO FC csapatkapitánya, aki harmadik idényét kezdi már zöld-fehérben. – Azt azért elmondhatom, hogy a gyorsabbak közé tartozom. Az edzők látják az adataimat, és 34 évesen tudom, ez olyan, mint az autónak a benzin. Ilyenkor töltjük fel magunkat energiával, hogy a bennünk rejlő lehetőségeket később kihasználhassuk. Nem volt könnyű, nem a legjobb része az idénynek a felkészülés, de enélkül nem tudunk teljesíteni. Hosszú évek óta most érzem magam a legjobban erőnlétileg.

– Hét évvel ezelőtt szerepelt legutóbb európai kupasorozatban a Dinamo Bucuresti színeiben: izgatott a visszatérés miatt?

– Elsősorban büszkék vagyunk, mert két évvel ezelőtt, amikor idejöttem, senki sem hitte volna, hogy ilyen rövid idő alatt a másodosztályból Európába jutunk. Nem nyomás ez nekünk, élvezzük, amennyire csak tudjuk, és maximálisan koncentrálunk, mert sikeresek akarunk lenni. Rengeteg a fiatal játékosunk, szükségük van erre a tapasztalatra. Emlékszem, amikor 22-23 éves voltam, mennyit jelentett ez nekem.

– A Panduriival elért 2013-as bravúrra gondol, igaz?

– Hatalmas lökést adott a karrieremnek, és szerintem a csapattársaiménak is. Bejutottunk az Európa-liga csoportkörébe a Panduriival – miért ne érnénk el mi is hasonlót?! Az utolsó selejtezőkörben akkor a portugál Bragát ejtettük ki, fantasztikus élmény volt ez a csapatnak, a városnak, a szurkolóknak, mindenkit büszkévé akarunk tenni ezúttal is.

– Melyik ETO-t láthatjuk majd a Pjunik ellen: a története során BEK-elődöntőt és KEK-negyeddöntőt is megjáró együttes utódait, vagy egy alsóbb osztályból felkapaszkodó, ambiciózus, sikerre éhes csapatot?

– Szerintem ilyenkor nem kell a történelemmel foglalkozni. Az ETO fontos klub Magyarországon, Európában is számottevő a múltja, de a futball teljesen másként nézett ki, elég volt néhány fordulón túljutni ahhoz, hogy nyolc vagy négy közé kerüljön egy-egy csapat. Ma már rengeteg meccs kell ahhoz is, hogy a főtáblára kerülj. Azt viszont semmiképpen sem mondanám, hogy a mentalitásunk részét képezi, hogy a másodosztályból jöttünk. Rendkívül motiváltak vagyunk, az elmúlt hónapokban mindenki láthatta, minket nem érdekel, ki ellen játszunk, bármire képesek vagyunk, így arra is, hogy sikerrel vegyük az első párharcot a Pjunik ellen.

– Mit gondol, a bajnokságban előreléphet az ETO?

– Tudjuk, mennyit érünk, egyáltalán nem nézünk le senkit, minden ellenfelünket tiszteljük. Amellett, hogy elemezzük a riválisaink erősségeit és gyengéit, azt hiszem, bárkit le tudunk győzni. Ez a célunk minden meccsen, uralni akarjuk a játékot, diktálni a tempót. A magyar bajnokság talán erősebb is, mint a román.

– A fiatal játékosok többször is említették már, mennyire felnéznek önre, s említették Deian Boldort és Claudiu Bumbát is. Hogy lehet csapatkapitányként a nehézségek közepette is erőt mutatni?

– Vezérként bátornak kell mutatkoznod, és sohasem adhatod fel. Mindenki hibázik, de ilyenkor harcolni kell azért, hogy segítsünk a másiknak kijavítani. Az előszezonban is kerültünk hátrányba, de döntetlenre és győzelemre is hoztunk így meccset. Sikerült elültetni a csapatban az erős mentalitást. Mindenki tudja, ha valami probléma felüti a fejét, akkor mondhatják, hogy itt van Toni – így szoktak szólítani –, hozzá lehet fordulni. Szerencsére sok tapasztalt játékost megismertem fiatalon, láttam, mit csinálnak az öltözőben, a pályán és azon kívül, így sok mindent elleshettem.

