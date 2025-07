Elek Gábor: Nulladikok szeretnénk lenni, nem elsők

– Kezdjük egy provokatív kérdéssel: a legutóbbi bravúros bronzérem után a bajnoki cím lehet a következő cél?

– Sőt, egy kicsit több annál: nulladikok szeretnénk lenni, nem elsők… – vette a lapot Elek Gábor, a női kézilabda NB I előző idényében abszolút újoncként harmadik helyen végző Esztergom vezetőedzője. – Tisztában vagyunk azzal, hogy az elmúlt két évben minden bejött nekünk, úgyhogy próbálunk szerények maradni, de nyilván nagyon szeretnénk megtartani, amit megszereztünk. Bár azt gondolom, hogy a Debrecennek még mindig erősebb a játékoskerete, esélyesebbnek tartom, miközben a célunk, hogy jövőre is nemzetközi kupaindulást érő helyen zárjunk, ami nem lesz egyszerű feladat, ám nagyon szeretnénk elérni. Ősszel az Európa-ligában szeretnénk a csoportkörbe jutni, amire a selejtezőbeli ellenfelek alapján (a svájci Spono Eagles és a szerb Crvena zvezda párharcának győztesével találkoznak az Európa-liga selejtezőjének 3. fordulójában – a szerk.) jó esélyünk van, tehát van feladat a következő idényben is, de továbbra sem kapkodunk, nem stresszelünk, senkin sincs nyomás, dolgozunk.

– Ha már nyomás. A sok szempontból klubtörténelmi előző idény után mentálisan kell bármit változtatniuk a nyári felkészülés során?

– Éppen ugyanazt kell csinálni, mint eddig. Mindig csak a következő meccsel foglalkozni és nem „rezegni” a hétvégi erőpróba miatt. Nagyon fontos, hogy kedden még senkiben se legyen stressz a szombati mérkőzés miatt, és szerdán se… Egyáltalán ne legyen, próbáljuk meg élvezni, amit csinálunk, mert legutóbb is ez volt a legfontosabb a sikerekhez vezető úton.

– Hogyan értékeli a játékoskeretben történő változásokat?

– A csapat szellemiségére nagyon vigyázunk, hiszen ez az egyik fő erősségünk. Küzdőképes, dolgozni szerető és jó versenyző típusú játékosokkal meneteltünk eddig is. Több korábbi vagy leendő válogatott kerettag kézilabdázót sikerült igazolnunk olyan posztokra, amelyeken szükségünk is volt erősítésre. Végre van balkezes lövőnk Emma Jacques személyében, aki már hivatalosan is magyar állampolgár.

– Az FTC-től érkező, 89-szeres válogatott átlövő Szöllősi-Zácsik Szandrát deklaráltan irányítóposztra szerződtették. Az ő beilleszkedése miként halad?

– Élvezi az új szerepkört. Hasonlónak látom, mint tavaly Kisfaludy Anett esetét, aki szintén tudta, hogy ez már nem az a szint, mint a ferencvárosi volt, de elkezdett pörögni, és nagyon jó lett az előző idénye, bízom benne, hogy Szanival is így lesz. Vezérszerepet szánok neki, hogy terelgesse a fiatalokat, Szucsánszki Zitával, Kisfaludy Anett-tel, Hajtai Vanesszával, Kovács Anett-tel, nekik kell mutatniuk az utat és egyensúlyt teremteniük, ha valami nem stimmel vagy jön a pánik, mert ők már sok mindent láttak. Szerintem ezen a téren továbbra is erősek leszünk, és ha minden jól megy, hamarosan megújul a csarnokunk is. A munkálatok semmiben sem akadályoznak minket, zavartalanul tudunk dolgozni. Zajlik a bővítés, a karzatok már megvannak, ezer felett lesz a befogadóképesség. Nem biztos, hogy más csapatoknak jó lesz itt játszaniuk…

– A szurkolók többet várnak el a csapattól?

– Nyilván, de ezt tudni kell a helyén kezelni, nekünk, a stábnak, a csapatnak és a kommunikáció szempontjából is. Az elmúlt két évben jól szerepeltünk, de továbbra is kitartunk az ütemterv mellett, ezért sem vállaltuk el például a Bajnokok Ligája-indulást ősztől.

– Miként kezelik a nemzetközi kupaszerepléssel járó pluszterhelést?

– Baromira nem panaszkodom a selejtezős sorsolásra, jól néz ki, de ezt meg is kell csinálni, utána pedig majd látjuk az újabb sorsolást, mert ott lesznek olyan csapatok, amelyekkel már nem biztos, hogy fel tudjuk venni a versenyt. A lényeg viszont, hogy ezt is élvezni kell. Két éve egy ideig úgy tűnt, hogy a harmadosztályból indul a projektünk, most pedig arról beszélgetünk, hogy mi történhet az Európa-liga csoportkörében – elsőbálozók leszünk, mosolyogni kell, szeretném, ha a csapat megőrizné azt a képet, ami az elmúlt egy évben kialakult róla. Magyar kézilabdázókkal, alapvetően vidám és jó kisugárzású játékosokkal szerepelni, ezt változatlanul lényegesnek tartom.

– Mit gondol az erőviszonyokról az NB I új kiírásában?

– Nem látom még tisztán. A harmadik–hetedik helyért elég nagy harc lesz a Debrecen, a Mosonmagyaróvár, a Vác, a Szombathely és köztünk, meg fogunk verekedni a helyezésekért, de nagy hiba lenne előre kiosztani a pozíciókat.