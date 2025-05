Visszavonult az Arsenalban is szereplő 72-szeres válogatott támadó

„Pályafutásom során több nagyon különleges pillanatot is átéltem, de most eljött az ideje, hogy hivatalosan is visszavonuljak a profi futballtól. Nincsenek szavak arra, hogy kifejezzem a hálámat a családom, az összes klub iránt, amely lehetőséget adott nekem, és a szurkolók iránt a támogatásukért és a szeretetükért. Megtiszteltetés és kiváltság volt megosztani veletek a karrierem” – írta a 36 éves korában visszavonuló Carlos Vela.

Vela a 2005-ös U17-es világbajnokságon robbant be, ahol a mexikói válogatottat gólkirályként segítette az első helyhez. Ezután az Arsenal szerződtette, de nem tudott stabil helyet kivívni magának a csapatban, a londoniak pedig rendre kölcsönadták, főleg spanyol kluboknak.

A támadót 2012-ben szerződtette a Real Sociedad, amelynél az előző idényt kölcsönben töltötte. Ott 73 gólt szerzett, majd 2018-ban az MLS-be szerződött, a bajnokságba akkor bekerülő Los Angeles FC-hez. 2022-ben bajnoki címet ünnepelhetett a kaliforniaiakkal, 189 meccsen 93-szor volt eredményes.

A mexikói válogatottban 72 mérkőzésen játszott, ott volt két világbajnokságon (2010, 2018) és kétszer megnyerte az észak- és közép-amerikai kontinensbajnokságot (2009, 2015).

Vela a visszavonulása után is a Los Angeles FC-nél marad nagykövetként.