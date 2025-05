Pénteki sportműsor: ETO FC Győr–Fehérvár FC az NB I-ben

MÁJUS 9., PÉNTEK

FUTBALLPROGRAM

NB I

31. FORDULÓ

20.00: ETO FC Győr–Fehérvár FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

ANGOL CHAMPIONSHIP

RÁJÁTSZÁS, ELŐDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS

21.00: Coventry City–Sunderland

HORVÁT 1. HNL

34. FORDULÓ

18.00: NK Osijek–Lokomotiva Zagreb

NÉMET BUNDESLIGA

33. FORDULÓ

20.30: Wolfsburg–Hoffenheim (Tv: Arena4)

NÉMET 2. BUNDESLIGA

33. FORDULÓ

18.30: Münster–Hertha BSC (Tv: Arena4)

OLASZ SERIE A

36. FORDULÓ

20.45: Milan–Bologna (Tv: Match4)

ROMÁN SUPERLIGA

OSZTÁLYOZÓ CSOPORT, 8. FORDULÓ

20.00: Sepsi OSK–Botosani – élőben az NSO-n!

SPANYOL LA LIGA

35. FORDULÓ

21.00: Las Palmas–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)

FUTSAL

NB I, RÁJÁTSZÁS, 8. FORDULÓ

Alsóház

20.10: Aramis SE–Nyírbátor

20.45: TFSE–DEAC

20.45: Magyar Futsal Akadémia–Rubeola FC

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

CSELGÁNCS

14.00: Grand Slam-verseny, 1. nap, Asztana (Tv: Sport1)

GOLF

20.00: PGA Tour, 2. nap (Tv: Eurosport2)

JÉGKORONG

FÉRFI ELIT-VILÁGBAJNOKSÁG, CSOPORTKÖR

1. FORDULÓ (STOCKHOLM)

16.20: Finnország–Ausztria

20.20: Svédország–Szlovákia

1. FORDULÓ (HERNING)

16.20: Svájc–Csehország (Tv: Sport2)

20.20: Dánia–Egyesült Államok (Tv: Sport2)

KERÉKPÁR

13.00: Giro d'Italia országúti körverseny, 1. szakasz, Durrës–Tirana, 160 km (Tv: Eurosport1)

KOSÁRLABDA

FÉRFI NB I

ELŐDÖNTŐ, 3. MÉRKŐZÉSEK

17.30: Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–Zalakerámia ZTE KK (Tv: M4 Sport)

18.00: Atomerőmű SE–NHSZ-Szolnoki Olajbányász

MOTORSPORT

FRANCIA GP

9.00: Moto3, 1. szabadedzés (Tv: Arena4)

9.45: Moto2, 1. szabadedzés (Tv: Arena4)

10.45: MotoGP, 1. szabadedzés (Tv: Arena4)

13.15: Moto3, 1. edzés (Tv: Arena4)

14.00: Moto2, 1. edzés (Tv: Arena4)

15.00: MotoGP, edzés (Tv: Arena4)

ÖTTUSA

Világkupaverseny, Pazardzsik

Férfiak, elődöntő

14.30: rangsoroló vívás

Nők, elődöntő

8.30: A-csoport

12.00: B-csoport

KÜZDŐSPORT

14.30: ONE 107, Friday Fights, Bangkok (Tv: Sport1)

RALI

18.00: Rally Hungary, az Európa-bajnokság 2. futama, Veszprém és környéke, szuperspeciál (Királyszentistván)

SPORTLÖVÉSZET

Európa-bajnoki válogatóverseny, Nemzeti lőtér

25 m pisztoly, nők

9.00: alapverseny

14.30: döntő

25 m gyorstüzelő pisztoly, férfiak

11.15: alapverseny

15.30: döntő

TENISZ

ATP és WTA 1000-es torna, Róma

11.00: férfiak, egyes, 2. forduló; nők, egyes, 2. forduló, páros, 1. forduló

VÍVÁS

Párbajtőr Grand Prix-verseny, Bogotá

17.00: női selejtező

VÍZILABDA

FÉRFI OB I

A 3. HELYÉRT, 2. MÉRKŐZÉS

19.00: BVSC-Manna ABC–Szolnoki Dózsa Praktiker

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Risztov Éva, Csisztu Zsuzsa, Bene Ferenc. Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények

Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Hogyan hozható egyensúlyba a fiataloknál a sport és a digitális világ? Vendégünk Detre Diána

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet.

Bánki József a vonalban

9.00: Kemény Dénest hívjuk. Magyar fotóst jelöltek a világ legjobb sportfotója díjra a Youg riporter kategóriában

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: a magyar jégkorong története Török László, Spiller István és Melczer Zsolt személyes emlékei alapján

12.00: Bajnokok. Az olimpiai bajnok vízilabdázóval, Székely Bulcsúval beszélget Szegő Tibor

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: Gurulj be lassítva is Berkesi Judittal

14.00: Játékoskijáró – Katona László

14.35: Hárompontos – Péter Ágoston és Hamzók Gotfrid

Hazafutás

Műsorvezető: Németh Kornél. Szerkesztő: Olasz Gergő

15.00: 100 nap múlva lesz 100 éves a Magyar Ökölvívó-szakszövetség. Vendég: „Kovács Kokó” István és L. Pap István

15:30: A férfiaknál és a nőknél is lejátszották a vízilabda ob I döntőjének első mérkőzését

16:00: Nemzeti Sportkör. Vendégek: Székely Dávid, Gergelics József, Patai Gergely

Körkapcsolás

Műsorvezető: Bera Emese. Szerkesztő: Erdei Márk

17.30: Közvetítés a Falco–Zalakerámia férfi kosárlabdabajnoki elődöntő harmadik mérkőzéséről. Kommentátor: Balogh Balázs. Szakértő: Károlyi Andrea

19.00: A szombati Győr–Ferencváros NB I-es női kézilabda-mérkőzés beharangozója

19.30: Jupp Heynckes 80 éves

19.45: A Győr–Fehérvár NB I-es labdarúgómérkőzés felvezetése Wukovics Lászlóval

20.00: Közvetítés a Győr–Fehérvár NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Cseszregi Balázs. Szakértő: Wukovics László

22.00: Interjú Szűcs Kornéllal

22.30: Sportvilág Regős László Pállal