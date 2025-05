Magyar gólpasszok után népünnepély Dunaszerdahelyen

Az i-re a pontot a DAC a Zólyombrézó elleni 3–2-es sikerrel tette fel.

„Húúú... Hát ezen a meccsen aztán volt minden! Elég nehéz szavakba önteni azt, amit láttunk. Gólok estek itt és ott is, élvezetes, igazi sorsdöntő mérkőzés volt. Az ellenfél inkább védekezett, várta, hogy hibázzunk, főleg szögletekből próbált veszélyeztetni. Készültünk erre, de ennek ellenére sajnos mind a kétszer sarokrúgás után voltak eredményesek. Mi ennek dacára eggyel több gólt szereztünk és behúztuk a meccset. Tudtuk, hogy minden téren nehéz összecsapás vár ránk, és csak a győzelem lebegett a szemünk előtt. Nagyon boldog vagyok, hogy sikerült és kijutottunk az európai kupaporondra” – mondta boldogan a Nemzeti Sportnak Damir Redzic, aki csak két órával a találkozó előtt tudta meg, hogy pályára léphet, miután a múlt heti, zsolnai meccsen kiállította a játékvezető és kétmeccses eltiltást kapott, viszont mivel a magyar játékos már letöltötte büntetésének a felét, a DAC fellebbezést nyújtott be, s a végső döntés megérkeztéig Damir ideiglenesen játszhat.

„Nehéz napokon vagyok túl. Egészen az utolsó pillanatig nem volt biztos, hogy játszhatok-e. A meccs reggelén azt mondta a mester, hogy benne vagyok a kezdőcsapatban, de még mindig nem volt biztos, hogy pályára léphetek. Végül délután négykor, amikor megérkeztünk a stadionba, akkor derült ki, hogy játszhatok. Nagyon megörültem, hogy megkaptam az engedélyt. Ugyan erre készültem, de nagyon nehéz volt az edzéseken koncentrálni. A héten rosszul is aludtam. Nehéz volt fejben ott lenni, de örülök, hogy végül játszhattam, gólpasszt adtam, és úgy érzem, tudtam segíteni a csapatnak. Remélem, legközelebb nem kapok újra pirosat, mert nem jó így szenvedni” – árulta el a magyar szélső, aki úgy mint a csapat, nagyon nehéz idényen van túl.

„Ez az idény tényleg nagyon hullámzó volt. Voltak nehéz időszakok is, de örülök, hogy a novemberi műtét után most már fájdalom nélkül tudtam játszani. Úgy érzem, hogy a március végi visszatérésem után tudtam góllal, gólpasszal, jó játékkal segíteni a csapatot – folytatta Redzic Damir, aki kitért a szurkolókra is. – Miután Branislav Fodrek lett az edző, az volt az egyik legfontosabb célunk, hogy visszahozzuk a szurkolókat a stadionba, s örülök, hogy ez sikerült. A hangulat nagyon sokat számít nekünk, plusz erőt ad a pályán. Reméljük, jövőre még többen jönnek majd ki a meccseinkre.”

Damirhoz hasonlóan Csinger Márk is asszisztal járult hozzá a hazai győzelemhez.

„Az ellenfél az eredmény után futott, de a harmadik gólunkra már nem tudott válaszolni. Amikor szöglet után elém pattant a labda, rögtön az volt a döntésem, hogy egyből kapura tűzöm a azt, s vagy kapura megy, vagy pedig a mieink közül talál meg valakit. Szerencsére Rama (Ammar Ramadán – szerk.megj.) kihasználta a lehetőséget és eldöntötte a meccset” – kezdte mondandóját a magyar bekk.

Az helyzet pikantériáját adta, hogy Csinger az őszi, zólyombrézói találkozón sérült meg súlyosan, de végül ugyanazon ellenfél ellen alakított maradandót és végül európai kupaszereplést ünnepelhetett.

„Bizony, sok minden történt ebben az idényben. Sérülések, káosz, majd visszatérés az élbolyba. Minden jó, ha a vége jó, európai kupára fel!” – summázta a frissen lezárt évadot Csinger Márk.

„A ma este legfontosabb híre az, hogy győztünk és sikerült elérnünk a célunkat” – mondta Tuboly Máté, aki az első idényét töltötte a DAC-ban. – Olyan volt ez, mint egy hullámvasút. Voltak nagyon szép élmények, voltak váratlan dolgok is, de az mindig benne van a fociban. Nagyon büszke vagyok, hogy úgy a csapat, mint saját magam is egy nagy utat jártunk be. Voltak nagy mélységek, de a végén megcsináltuk és elindulhatunk a Konferencialigában.”

Méltó búcsú a távozó játékosoktól A találkozó előtt a klubvezetőség méltó módon elbúcsúzott a távozó Matheus Brunettitől és Milan Dimuntól. Mindkettőjüket vastapssal és nevük skandálásával jutalmazták a szurkolók. Nagy tapsot kapott az U13-as csapat is, amely sorozatban harmadszor lett a szlovák bajnok. A Zólyombrézó elleni összecsapás szünetében Világi Oszkár, a DAC tulajdonosa adta át a csapatnak járó győztes trófeát míg Németh Krisztián, a DAC Academy igazgatója az aranyérmeket osztotta ki.

SZLOVÁK NIKÉ LIGA

RÁJÁTSZÁS, DÖNTŐ

DAC–Zólyombrézó 3–2 (2–1)

Dunaszerdahely, Mol Aréna, 5382 néző. Vezeti: Ocenas.

DAC 1904: Filipe – Kapanadze, Kacsaraba, Csinger, Andzouana – Djukanovics (Brunetti, 89.), Bajo, Herc (Valko, 90+7.) – Redzic (Dimun, 77.), A. Sylla (Yapi, 77.), Ramadan (Tuboly, 89.). Vezetőedző: Branislav Fodrek.

Zólyombrézó: Danko – Luka, Kostrna, Markovics – Deml (Kovácik, a szünetben), Chyla (Fasko, 66.), Paraj, Palumets (Galcík, 86.) – Smékal, Stefánik, Yirajang (Abate, 86.).Vezetőedző: Stefan Markulik.

Gólszerző: Ramadan (10.), (83.), Sylla (26.), ill. Paraj (24.), Smekal (71.)