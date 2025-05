A Nagyszombaté lett a Szlovák Kupa

Nagy rendőri jelenlét volt ma Dunaszerdahelyen, hiszen a Szlovák Kupa döntőjének egyik résztvevője a DAC örök riválisa, a Nagyszombat volt. A felvidéki város önkormányzata fel is hívta a lakosokat, hogy a biztonság kedvéjért ne tartózkodjanak a Mol Aréna környékén, illetve a környező kocsmákat is inkább zárják be. Tették ezt az elmúlt évek tapasztalatai alapján, amikor a Spartak drukkerei védtelen embereket támadtak meg.

Szinte hazai környezetben játszott a Nagyszombat a Mol Arénában, hisz a hivatalos 9437 néző közül nyolcezren a megyeszékhelyről érkeztek.

A találkozó nem hozott magas színvonalú játékot. A Niké Ligában utolsó előtti Rózsahegy – amelynek mezében három, DAC-ban nevelkedett játékos (Domonkos Kristóf, Maly Matus, Adam Tucny) is pályára lépett – volt aktívabb, és dolgozott ki több helyzetet. Csakhogy az összesebbet elpuskázta, a legnagyobbat egy órányi játék után, amikor Samuel Lavrincík kihagyta a büntetőt. Az esélyesebb Nagyszombat csak egy lehetőséget dolgozott ki, melyet Erik Daniel a 30. percben kihasznált.

Ha a Nagyszombat, amely három fordulóval a bajnokság vége előtt jelenleg harmadik a Niké Ligában, a dobogón végez, akkor négy csapat (a 4.-7. helyen végzett klubok) rájátszásban döntik el, hogy melyikük induljon Konferencialigában.

SZLOVÁK KUPA

Döntő (Dunaszerdahely)

Ruzomberok–Spartak Trnava 0–1

G: Daniel (30.)