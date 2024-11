Újabb DAC-blama: a dunaszerdahelyiek hazai pályán kiestek a Szlovák Kupából

A dunaszerdahelyi klub számára a Szlovák Kupa a legfőbb prioritás, így Xisco Munoz mester a legerősebb összeállításban küldte pályára a csapatot. A vendégek, akik a Niké Ligában a mezőny második felében foglalnak helyet, több alapemberüket pihentették. Az első félidőben enyhe hazai fölény jellemezte a küzdelmes találkozót, azonban hiányoztak a helyzetek. Csupán egy-két lövést eresztettek meg a dunaszerdahelyiek, mind célt tévesztettek. Amikor a besztercebányaiak látták, hogy a sárga-kékek „ma sincsenek a bőrükben”, előremerészkedtek. A 33. percben Adam Hanes lerázta Mateus Brunettit, majd észrevette, hogy a hazai kapus a 16-oson kívül tartózkodik, és több mint harminc méterről a hálóba emelt.

A szünetben hármat is cserélt a hazai stáb, de továbbra is szenvedett a DAC. Sőt az 53. percben Alekszandar Popovicsnak nagyot kellett védenie, hogy ne kettővel vezessenek a vendégek. Meddő volt a hazaiak fölénye, csak Ammar Ramadan pontatlan lövései okoztak ilyen – olyan izgalmat az 1917 nézőnek. Az utolsó negyedóra elején végképp a csend lett az úr a MOL Arénában: Csinger Márk lyukat rúgott a tizenegyesponton, Martin Rimarenko köszönte, és kétgólos előnyhöz juttatta a vendégeket. További találat nem született, a DAC, amely a meccs alatt csak egyszer találta el a kaput, kiesett a Szlovák Kupából. Ezt az újabb blamát is túléli Xisco Munoz? 0–2

Az FC Kassa a szünetben még vesztésre állt, végül simán továbbjutott a harmadosztályú Miava otthonában aratott 3–1-es győzelemmel. A 6. perc Dávid Copko talált a kassai kapuba, a szünetben Roman Skuhravy kettőt cserélt, Rastislav Korba és Zyen Jones góljai után három perc alatt fordított a Kassa, majd a 84. percben Tomás Handlovic is betalált, beállítva az 1–3-as végeredményt.

SZLOVÁKIA

Szlovák Kupa, nyolcaddöntő

Spartak Myjava (III.)–Kassa 1–3

Dunaszerdahelyi AC–Besztercebánya 0–2

Bíró Tamásra emlékezett a DAC-család

Egy órával a szerdai kupamérkőzés előtt a Sport utcán található régi DAC-stadion kapujánál találkoztak a dunaszerdahelyi játékosok, szurkolók, vezetők. Természetesen jelen volt Világi Oszkár klubtulajdonos is. A DAC-család csendes megemlékezést tartott a múlt csütörtökön tragikus autóbalesetben elhunyt bemondó, Bíró Tamás tiszteletére.

A mérkőzés felvezetése során szintén a „DAC hangjára” emlékeztek a sárga-kékek. A hangszórókból a legendás dunaszerdahelyi bemondó üdvözölte a jelenlévőket, majd az egyperces gyászszünet alatt az eredményjelzőn jelent meg. „Csak az hal meg, akit elfelejtenek. Nyugodj békében” – állt a kifeszített molinón a B-közép előtt.