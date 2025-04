Állig felfegyverzett biztonsági főnököt szerződtetett Cristiano Ronaldo

A 2023 óta Szaúd-Arábiában futballozó 40 éves klasszist és párját, Georgina Rodríguezt több alkalommal is megfenyegették a közösségi médiában a közelmúltban, így Ronaldo szakított eddigi biztonsági csapatával, majd szerződtette a szakmai körökben jól ismert Cláudio Miguel Vazt – írja az argentin lap. A félkatonai háttérrel rendelkező portugál testőr korábban olyan portugál válogatott játékosok alkalmazásában állt, mint Rafael Leao vagy Gelson Martins. Ismertségét ezt megelőzően annak köszönhette, hogy több, Portugália veszélyes környékein élő zenész biztonságáért is felelt, így az angolai származású NGA rapperéért is.

Cláudio Miguel Vaz (Forrás: Instagram)

Vaz színre lépése az imázs tekintetében is komoly változást jelent, hiszen míg eddig öltönyös testőrök vigyáztak Ronaldóékra, úgy most egy állig felfegyverzett, félelemkeltő figura garantálja az ötszörös aranylabdás biztonságát. Az agresszív, tapintatlan stílusáról ismert testőr egy 13.5 ezer követővel rendelkező Instagram-oldalt is üzemeltet, amelyen többek között az látható, hogy Vaz épp nagy kaliberű lőfegyverekkel gyakorlatozik.

Érdekesség, hogy a közelmúltban Ronaldo korszakos riválisának, Lionel Messinek is bekerült a testőre a hírekbe: az impozáns termete, valamint a pályára berohanó szurkolók földre teperése révén ismertté váló Yassine Cheuko a labdarúgót foglalkoztató Inter Miami döntése nyomán már nem lehet ott a pálya szélén a meccsek alatt (ilyenkor a lelátón figyeli az eseményeket – a szerk.), s csak az öltözőben, illetve az ún. „vegyes zónában” lehet védence közelében.