Höjlund döntött, Dánia megérdemelten győzte le Portugáliát a Nemzetek Ligája-negyeddöntőben

NEMZETEK LIGÁJA

NEGYEDDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS

DÁNIA–PORTUGÁLIA 1–0 (0–0)

Koppenhága, Parken Stadion. Vezette: Irfan Peljto (Senad Ibrisimbegovic, Davor Beljo) – bosnyákok

DÁNIA: Schmeichel – R. Kristensen, Vestergaard, J. Andersen – Isaksen (Dorgu, 87.), Hjulmand, Eriksen (Wind, 86.), Nörgaard, Maehle – Biereth (R. Höjlund, 69.), Lindström (Skov Olsen, 69.). Szövetségi kapitány: Brian Riemer

PORTUGÁLIA: Diogo Costa – Dalot (N. Semedo, 66.), Veiga (Inácio, 76.), Rúben Dias, N. Mendes – Vitinha, B. Fernandes, Joao Neves (Bernardo Silva, 86.) – Leao (Rúben Neves, 76.), Cristiano Ronaldo, P. Neto. Szövetségi kapitány: Roberto Martínez

Gólszerző: R. Höjlund (78.)

ÖSSZEFOGLALÓ

A magyar válogatott szempontjából a Nemzetek Ligája negyeddöntői közül a Dánia–Portugália ígérkezett a legérdekesebbnek, ugyanis e párharc győztese kerül a mieinkkel azonos világbajnoki selejtezőcsoportba. Koppenhágában a pályán természetesen Cristiano Ronaldo volt a legnagyobb sztár, aki immár 217. alkalommal játszott a válogatottban, s remek formában várta a dánok elleni mérkőzéseket, ugyanis előző öt klubmeccséből négyen is betalált. Sőt, az Al-Naszrban ebben az évadban minden sorozatot figyelembe véve már 28 gólnál jár, ami intő jel lehetett a hazaiaknak. Azonban joggal volt elégedetlen, ugyanis az első percekben Dánia odaszegezte kapujához Portugáliát, két ízben is védenie kellett Diogo Costának. Aztán Pedro Neto villant meg a másik kapu előtt, ballábas lövését Kasper Schmeichel hárította. Továbbra is volt oka dühöngeni Ronaldónak, ugyanis Renato Veiga érthetetlen módon beleütött a labdába a kapuja előtt, a megítélt tizenegyest azonban Christian Eriksen kihagyta, Diogo Costa szépen védett.

Diogo Costa több góltól is megmentette csapatát (Fotó: Getty Images)

Ahogyan a félidő hajrájában is (egyszer pedig a gólvonalról mentettek a vendégek), így hiába a dán fölény, a szünetben a portugál kapus remeklésének köszönhetően gól nélküli döntetlen volt az eredmény. A fordulást követően ugyanúgy folyt tovább a játék, a hazaiak veszélyesebbek voltak, Diogo Costa pedig újabb védéseket mutatott be. A folytatásban Dánia ment előre becsülettel, a portugálok támadásban nem mutattak semmit, sokáig úgy tűnt, hogy Diogo Costán nem tudnak kifogni a hazaiak, ám a csereként beálló Rasmus Höjlund betalált, így a dánok egygólos előnyből várhatják a vasárnapi lisszaboni visszavágót. 1–0

PERCRŐL PERCRE