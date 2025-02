Marek Hamsík Pozsonyban búcsúzik a profi futballtól

„2022 novemberében Chile ellen már elbúcsúztam a válogatottól. Igaz, néhány hónap múlva a szlovák szövetségi kapitány, Francesco Calzone kérésére két meccs erejéig még játszottam a nemzeti csapatban… A júliusi esemény neve Punto17 lesz. Most már tényleg pontot teszek a pályafutásom végére. Egyszerre búcsúzok el mindenkitől, aki részese volt a pályafutásomnak. Azért választottuk július 5-ét, mert az általam meghívott srácok a szezonjuk végéhez közelednek, sokan közülük még aktív labdarúgók. Remélem, a sűrű időbeosztásukban találnak majd időt arra, hogy eljöjjenek erre a különleges mérkőzésre – mondta a Nemzeti Sportnak Marek Hamsík, aki lapunknak elárulta azt is, miként választotta ki a játékosokat. – Rengeteg olyan játékos van, akivel együtt futballoztam. A pályafutásom legnagyobb részében Nápolyban szerepeltem, és ott tényleg sok a minőségi labdarúgó. Jönnek olyanok is, akik már visszavonultak, és olyanok is, akik még aktívak. Már nagyon várom. Nagy nevek, régi játékosok is jelen lesznek.”

A szlovák válogatott jelenlegi csapatmenedzsere lapunknak elárult pár nevet. „Az első nápolyi csapatkapitányom, Paolo Cannavaro, vagy Ezequiel Lavezzi, akivel együtt érkeztem 2007-ben a kékekhez. Továbbá Edi Cavani, José Callejón, vagy Dries Mertens, aki Nápolyban megdöntötte a gólrekordomat. Nem is tudom, miért hívtam meg őt is – nevetett a Napoli egykori csapatkapitánya, aki 520 találkozón 121 gólt szerzett az SSC mezében. – A kapuban Pepe Reina áll majd. Jön Martin Skrtel, Jan Durica, Milan Skriniar vagy Stanislav Lobotka. Sajnos Gonzalo Higuaín nem tud jelen lenni, mivel július elején van az édesapja születésnapja. A többi nevet még nem árulom el, de igyekezni fogok a többi volt csapatomból, a Bresciából, a Göteborgból vagy a Trabzonsporból is meghívni játékosokat. Azonban még egy nevet elárulok: a lelátón helyet foglal a Napoli elnöke, Aurelio De Laurentiis is” – zárta le Hamsík.

A búcsúmeccsének amúgy aktív részeresei lesznek a fiai is: a 15 éves Christian és a 13 éves Lucas a szlovák futball nagy reménységei közé tartozik.

Marek Hamsík hat klubban szerepelt a karrierje során: a pozsonyi Slovanban, a Bresciában, a Napoliban, a kínai Dalinban, a Göteborgban és a Trabzonsporban. Nápolyban megdöntötte Diego Maradona gólrekordját, összesen 121-szer talált be a kapuba. 2019-ben távozott az SSC-től, s azóta Lorenzo Insigne (122) és a már említett belga Dries Mertens (148) is megelőzte a góllistán. Viszont egy másik fontos mutatóban még ma is ő a klubrekorder: az 520 lejátszott tétmeccsel. Hat klub