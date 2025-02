Elhalasztották Messiék idénykezdetét

Eredetileg helyi idő szerint kedden rendezték volna, végül egy nappal elhalasztották a Sporting Kansas City–Inter Miami mérkőzést a CONCACAF Bajnokok Ligájában, mert Kansas Cityben komoly hóvihar várható.

Olyan hírek is érkeztek, hogy Lionel Messi éppen a rossz időjárás miatt nem is akar pályára lépni, de Javier Mascherano, az Inter Miami vezetőedzője ezt cáfolta. Az argentin szakember garantálta, hogy Messi is játszani fog Sallói Dánielék ellen.

Az amerikai bajnokság (Major League Soccer) a hétvégén kezdődik, ott Messiék a New York Cityt fogadják, míg a Kansas az Austin vendége lesz.