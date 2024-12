Nem ihatnak alkoholt a szaúdi világbajnokságon sem a szurkolók

A FIFA nyilvánosan sohasem fogalmazott meg álláspontot az alkohol kérdésével kapcsolatban, viszont a The Guardian értesülései szerint már most egyértelmű: szó sincs arról, hogy a mérkőzéseken sört fogyaszthatnának majd a szurkolók, hiszen sok más arab országgal ellentétben Szaúd-Arábiában még a luxusszállodákban is tilos alkoholt árusítani.

Az alkohol 1952 óta tiltva van az országban. Idén január óta egy rijádi üzlet értékesíthet alkoholt, azonban szigorú szabályozás szerint, csak nem muszlim diplomatáknak, kvótához kötve.

A FIFA számára nem lesz új a szituáció, ugyanis 2022-ben, Katarban szintén hasonló vita alakult ki a Budweiser és a labdarúgó-szövetség között. Akkor két nappal a világbajnokság kezdete előtt a katari uralkodó család döntött a végső tiltásról.

Több tízezer hordó sört kellett eltávolítani a stadionokból, ami a FIFA számára átszámolva mintegy 20 milliárd forintba került, amelyet a szponzorok felé kellett törleszteni. A stadionokban csak alkoholmentes italokat értékesíthettek, a FIFA egyik szurkolói zónájában lehetett csak sört kapni – egy korsó mintegy hatezer forintba került.