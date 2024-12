Kétgólos idegenbeli sikerrel zárta az óévet a Topolya

SZERB SZUPERLIGA

A 16. FORDULÓBÓL ELHALASZTOTT MÉRKŐZÉS

IMT–Topolya SC 0–2 (0–2)

Loznica, Lagator Stadion, 200 néző. Vezette: M. Jakovljevics

IMT: Vuklis – Glisics, Jevtics, Popovics, Basztaja (Abiodun, 81.) – Lucsics, N. Krsztics, Novicsics (Kijevcsanin, 82.), Zulfics (Bakisc, 56.) – Lukovics (M. Jovics, 68.), Bonnet (Court, 68.). Vezetőedző: Zoran Vasziljevics

Topolya: V. Ilics – Radojevics (N. Petrovics, 49.), Capan, V. Krsztics, Sz. Jovanovics – Pejics – Csirkovics, Vulics (Sztanics, 62.), Miloszavljevics, Sós (M. Pantovics, 62.) – Lazetics (Sz. Jovanovics, 81.). Vezetőedző: Jovan Damjanovics

Gólszerző: Milos Vulics (18. –11-esből), Miloszavljevics (42.)

ÖSSZEFOGLALÓ

A 2024-es évben a szerb Szuperliga utolsó mérkőzésén a Topolyai Sport Club a loznicai Lagator stadionban lépett pályára a belgrádi IMT ellen, amely a szerb fővárostól 140 kilométerre játssza hazai találkozóit. Jovan Damjanovics, a topolyaiak edzője ezen a mérkőzésen nem számíthatott Ifet Djakovacra és Milan Radinra, akik sárga lapos eltiltásukat töltötték, míg Mihajlo Banjac a maródiak listáján szerepelt.

A TSC az első negyedórában fölényben játszott a nehéz talajú pályán, amelyet tegnap még hótakaró borított, és a 18. percben ki is harcolt egy tizenegyest: a fiatal Vuk Radojevics szerzett labdát a hazaiak tizenhatosában, majd Nikola Krsztics buktatta, a jogosan megítélt tizenegyest pedig Milos Vulics váltotta gólra, aki magabiztosan lőtt a jobb sarokba, míg a kapus balra vetődött. A félidő hajrájában nem figyeltek az IMT védői, és egy középpályán elvégzett szabadrúgás után a labda hajszálpontosan érkezett Ivan Miloszavljevics elé, aki senkitől sem zavartatva lekezelte, majd a kapus mellett a kapuba pöccintett.

A második félidőben az IMT átvette az irányítást, ami azért is történhetett meg, mert a TSC átengedte a területet, s arra törekedett, hogy megőrizze kétgólos előnyét, s ezt magabiztosan meg is valósította. A TSC így 28 pontot gyűjtött a húsz forduló alatt, s a hetedik helyen várja a tavaszi folytatást, s csak öt pont a hátránya a harmadik helyezett OFK Beograddal szemben. 0–2