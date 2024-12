IFFHS: örökranglista a mesterhármast szerzőkről, három magyar is a legjobbak között

Az IFFHS rangsorát vezető Woodward több mint egy évszázaddal ezelőtt, 1903 és 1914 között jutott el tíz tripláig – egészen pontosan három vagy még több gólig -, melyet két együttes színeiben ért el: az akkortájt párhuzamosan létező angol válogatottban és az angol amatőrök elit csapatában. Klasszikus mesterhármast öt alkalommal produkált, négyszer jutott el négy gólig, egy ízben pedig hatszor talált be az ellenfél kapujába egyetlen meccsen. Woodward százalékosan változatlanul első, mivel a tízes rekordját 53 válogatott fellépésen szerezte.

Az argentinok világsztárja, az IFFHS-lajstromban második Messi a nemzeti csapatban 2005 óta eddig 191 alkalommal játszott, s úgy jutott el a tízes csúcsig, hogy kilencszer szerzett három gólt, egy ízben pedig hatot. Az idei utolsó triplája október 16-án született, amikor is az argentin válogatott vb-selejtezőn 6–0-ra megverte Bolívia legjobbjait, s Messi egymaga jegyezte a találatok felét.

A nemzeti együttesben 2003-tól szereplő és 217 válogatottságával abszolút csúcstartó portugál Cristiano Ronaldo is az idén lett tízszeres „mester”, az ő összterméséből nyolc a „rendes” mesterhármas, s két alkalommal ért el négy gólt válogatott mezben.

A legtöbb mesterhármast (és egy meccsen háromnál is több gólt) jegyző játékosok 36 nevet tartalmazó örökranglistáján legjobb magyarként 11. az egykori Aranycsapat csatára, Kocsis Sándor, aki 1948 és 1956 között 68 mérkőzésen hét mesterhármast produkált, a hat „normáltripla” mellett egyszer négy alkalommal is bevette az ellenfél kapuját.

Az 1906 és 1927 között szintén 68-szoros válogatott Schlosser Imre a 27. helyezett az IFFHS rangsorában, az ő neve mellett három klasszikus mesterhármas szerepel, ezenkívül egy négy- és egy ötgólos meccs is akadt karrierjében. Az ötvenes évek magyar Aranycsapatának kapitánya, Puskás Ferenc, aki később a spanyol nemzeti együttesben is játszott, a 33. a listán. Ő 1945 és 1962 között összesen 89 válogatott mérkőzésen jutott szóhoz, négy ízben ért el mesterhármast, s egy alkalommal négyszer is eredményes volt.