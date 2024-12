Hamar emberhátrányba került, de nem kapott ki a Sepsi OSK

ROMÁN SUPERLIGA

21. FORDULÓ

Sepsi OSK–Universitatea Cluj 0–0

Sepsiszentgyörgy, Sepsi OSK Aréna, 2800 néző. V: Gaman

Sepsi OSK: Niczuly Roland (Gyenge, 89.) – Otelita (Oroian, 21.), Harut, Ciobotariu, Dumitrescu – Mino, Sigér D. – Neskovics (Hajdin, 74.), Matei, F. Stefan – Oberlin (M. Coman, 89.). Vezetőedző: Valentin Suciu

Universitatea: Gertmonas – Oancea (Ov. Popescu, a szünetben), Masoero, Cristea (Mitrea, 74.), Chipciu – Rata (Miranjan, a szünetben), Simion, Bic (Bettaieb, 66.) – Nistor – Blanuta (Silaghi, 66.), Mamadou Thiam. Vezetőedző: Ioan Ovidiu Sabau

Gólszerző:

Kiállítva: F. Stefan (6.)

Szinte a teljes mérkőzést emberhátrányban játszva bekkelt ki egy gólnélküli döntetlent idei utolsó mérkőzésén a Sepsi OSK a román Superliga éllovasa, a kolozsvári Universitatea ellen.



Kemény odarúgásokkal indult a mérkőzés, és ebből a Sepsi jött ki rosszul, mert a Lucas Masoero sípcsontjára rácsúszó Florin Stefan elsőre csak sárga, a videózás után viszont piros lapot kapott – már a 6. percben emberhátrányba kerültek a hazaiak. Innen kezdve pedig statikus állóháború zajlott a szentgyörgyi térfélen, amelyben az Universitatea lövésig is ritkán jutott el a jól záró Sepsi-védelemmel szemben, ám ennek a hazai támadójáték szinte teljes feladása volt az ára. A Sepsinek így 40 perc kellett az első szögletéhez és lövéséhez (Mihajlo Neskovics durrantott fölé), viszont a kolozsváriak is csupán az első félidő ráadásperceiben tudtak komoly helyzetbe kerülni, amikor Vladislav Blanuta éles szögből ellőtte a kivetődő Niczuly Roland mellett a labdát, Denis Ciobotariu azonban kivágta a gólvonalról.



A játék képe szünet után sem változott, csak az Universitatea helyzetei lettek egyre veszélyesebbek. Alexandru Chipciu átlövése a bal kapufát súrolva ment mellé, Iulian Cristea fejese után pedig Mino Szota mentett a kapu torkában. A szentgyörgyi védők mindent beadást kifejeltek, minden lövésbe önfeláldozóan belevettették magukat, de a 84. percben a szerencse is melléjük szegődött, amikor előbb Sztefan Hajdin mentett újra a gólvonalon, majd a szöglet után Niczuly ráütötte a labdát Masoeróra, amely a hálóba csorgott – de a játékvezető támadófaultot ítélt. A Sepsi kapusa meg is sérült az ütközésnél, így a ráadáspercben már Gyenge Szilárd védett, aki jól húzta le a beadásokat, az U utolsó lövésénél pedig Mamadou Thiam fordulásból nem találta el a kaput.