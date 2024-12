DAC-film: „Ez a sztori túlmutat a sporton” – Lajos Tamás producer

– Sok dokumentumfilmen dolgozott már, de a sportdokumentumfilm mennyire speciális a műfajon belül?

– Nem is vagyok benne biztos, hogy teljesen helyénvaló a DAC Filmet sportdokumentumfilmnek aposztrofálni, mert egy olyan identitásképző és identitáserősítő egyesületről szól, amelynek a léte messze túlmutat a sporton. A sportdokumentumfilmek amúgy annyiban mindenképpen speciálisak, hogy míg a helyszínen, a stadionban vagy a televíziós közvetítésben magát a meccset, az eseményt mindenki láthatja, de hogy mi vezetett odáig, és utána mi történik, azt csak a dokumentumfilm, nevezetesen a sportdokumentumfilm tudja megmutatni. A DAC Filmmel kapcsolatban azt kell mondjam: ez még annál is messzebb mutat. Ennek a futballklubnak az identitásképző ereje, a valósága, a magyarság felvidéki megmaradásának a zálogaként kifejtett tevékenysége jóval túlmutat a sporttevékenységén is.

– Ön is futballrajongó?

– Mint a férfiak döntő hányada, én is nagyon szeretem a futballt, de nem állítom, hogy fanatikus szurkoló vagyok. Viszont a DAC-ban nekem nagyon fontos volt a futballon túl az a történelmi és társadalmi háttér, amit szerintem remekül bemutat a film.

– Mi volt a legnehezebb része a projektnek?

– Az idő rövidsége. A Nemzeti Filmintézet támogatta a film létrejöttét, és bár a támogatás odaítélése másnapján már el is kezdtünk forgatni, így is nagyon sietnünk kellett, mert 2024-ben százhúsz éves a klub, illett még idén bemutatni. Kilenc hónap állt rendelkezésünkre, de így is sikerült rengeteg anyagot felvennünk hozzá. Harmincvalahány napot forgattunk, a túlnyomó részét praktikusan a határon túl, ennyi idő alatt felvenni, megvágni a filmet, bemutatásra alkalmas állapotba hozni azt gondolom, nagy teljesítmény.

– Mi érintette meg a legjobban a DAC-sztoriban?

– Azért nem szeretnék egy-egy történetet kiemelni, mert magának a klubnak a léte nyűgöz le, és az üzenet, amit hordoz magában. Önmagában nagy élményt jelentett látni azt a fanatizmust, elkötelezettséget, amely ennek a klubnak a sajátja, és minden megszólaló minden mondatából ez sugárzik.

– Moziban is látható lesz a film?

– Igen, természetesen, december tizenkettedikétől vetítik a magyar mozik. Volt már egy ősbemutatója Dunaszerdahelyen, örömmel mondhatom, hogy az ottani mozit csordulásig megtöltöttük. De természetesen különböző dokumentumfilmes fesztiválokra is szándékunkban áll benevezni vele.

