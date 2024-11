„Volt egy edzésünk” – így jutott tovább a Puskás Akadémia az ifi BL-ben

Babó Levente vezetőedző szerint más mérkőzés volt, mint a skóciai első felvonás.

„Összességében a játékosoknak is tanulniuk kell még, hogy bár nagy előnyt szereztünk az első mérkőzésen, a visszavágóra is voltak dolgok, amiket célként tűztünk ki magunk elé. Ezek részben valósultak meg, úgyhogy vegyes érzéseim vannak a győzelem ellenére. Voltak dolgok, amikben szerettünk volna még jobban előre lépni, nem mindenben sikerült, úgyhogy a következő fordulóra van dolgunk, ha az Aberdeennél erősebb ellenfél ellen is jó mérkőzéseket akarunk játszani.”

Videónkban beszélgetünk arról, hogy mivel a keretbe az NB I-es, az NB III-as és az U19-es csapat is ad játékosokat, mindössze egy közös edzésük volt a találkozó előtt.

A Skóciában triplázó Mondovics Kevin szerint ez nem látszott a csapaton, mert az utánpótlásból már jól ismerik egymást. A keret egyik legfiatalabb tagja, a 17 éves Varga Zsombor szerint koncentrált játékot mutattak.

„Talán az elején kicsit nehezen indult be a gépezet, de erre egyből reagáltunk, és jobban meg mertük csinálni a passzokat, cseleket. Egyre jobban belejöttünk a játékba, és a végére egészen sima lett a mérkőzés.”

Videónkban arról is beszélgetünk, hogy az akadémisták remek hangulatot teremtettek nekik a találkozón; elárulja, mekkora élmény nekik a Pancho Arénában játszani, illetve beszélgetünk a következő ellenfélről, a belga Genkről is, melyet legyőztek a közelmúltban a Puskás-Suzuki-kupán.

UEFA IFJÚSÁGI LIGA

BAJNOKI ÁG, 2. FORDULÓ

Puskás Akadémia–Aberdeen (skót) 3–0 (1–0)

Pancho Aréna, 500 néző. V: Alessandro Dudic (Pascal Hirzel, Nicolas Müller) – svájciak

PUSKÁS AKADÉMIA: Lehoczki (Bozó, 62.) – Orján, Pál, Umathum, Vitályos (Szojma, 76.) – Ásványi (Magyarics, 68.), Dimitrijev (Varga Zs., a szünetben) – Tiscsuk (Antal, 62.), Miskolczi, Vékony – Mondovics

ABERDEEN: Vitols – McDonnell (To, 38.), Akindileni, Carrol, Ross – Enem (Green, 88.), Masson, Steward, Boyd (Searle, 88.) – Wilson (Clark, 75.), Mackie (Teasdale, 75.)

G: Tiscsuk (25.), Miskolczi (53.), Magyarics (87.)

Az első mérkőzésen: 5–1

Továbbjutott: a Puskás Akadémia, kettős győzelemmel, 8–1-es összesítéssel