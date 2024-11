Vb 2026: Laoszban minden az Inter csatáráról szólt

A nap első meccsét a C-csoportban rendezték, Ausztrália és Szaúd-Arábia játszott gól nélküli döntetlent egymással , a mérkőzésről sokat elárul, hogy a két csapat mindössze három, kaput eltaláló lövést produkált. Mindkét brigádnak ez volt a harmadik döntetlenje – egy-egy győzelem és vereség mellett. Sokáig úgy tűnt, hasonlóan „mozgalmas” lesz a másik mai meccs is ebben a hatosban, Bahrein hazai pályán ugyanis a 87. percig gól nélkül állt Kína ellen. Akkor aztán a vendéglátók betaláltak, ám a játékvezető les miatt érvénytelenítette a találatot, négy perc múlva ellenben a kínaiak szabályos gólt szereztek (Csang Jü-ning volt eredményes), ami elégnek bizonyult a győzelemhez. A csoportot vezető Japán pénteken fogadja a sereghajtó Indonéziát.

Jóval több izgalmat hozott a semleges pályán, Laosz fővárosában rendezett Észak-Korea–Irán találkozó, amelyen a „vendégek” az első félidő végén megszerezték a vezetést Mehdi Gaedi révén, a szünet előtti utolsó percekben pedig az előző játéknapon Katar ellen is duplázó Mohammad Mohebi újabb két góljával eldőlni látszott a meccs – itt jeleznénk, hogy az irániak mindhárom góljánál Mehdi Taremi jegyezte a gólpasszt. Az Inter támadója a második félidőben – már Sodzsa Halilzadeh kiállítása után, az 56. percben – átesett a ló másik oldalára, a balról érkező észak-koreai beadásba ugyanis olyan pechesen nyúlt bele, hogy a labda a saját kapujába vágódott; öngól... Észak-Korea aztán gyorsan még egyszer betalált Kim Ju Szong révén, és még hátravolt több mint fél óra a mérkőzésből. A 67. percben büntetőhöz jutott Irán – a tizenegyest a sértett, az esetnél nagyot homorító Taremi harcolta ki, és ő is végezte el, de Kang Dzsu Hjok lábbal kivédte a flegmán meglőtt labdát. Az első félidőben kiosztott három gólpassza után Taremi a meccs utolsó negyedóráját már a kispadon töltötte, így onnan izgulhatott, hogy kitartson az előny. Nos, kitartott, Irán 3–2-re nyert, így továbbra is vezeti az A-csoportot.

A B-csoportban az éllovas Dél-Korea Kuvaitba látogatott, ahol hamar, már a huszadik percre kétgólos előnyre tett szert O Sze Hun és Szon Hung Min (11-esből) révén. Az arabok a szünet után negyedórával szépítettek, újabb negyedóra múlva pedig jött Bae Dzsun Ho, és beállította a 3–1-es vendégsikert jelentő végeredményt.

ÁZSIAI VB-SELEJTEZŐ

3. SZAKASZ, 5. FORDULÓ

A-CSOPORT

Észak-Korea–Irán 2–3

KÉSŐBB

17.15: Arab Emírségek–Kirgizisztán

17.15: Katar–Üzbegisztán

B-CSOPORT

Kuvait–Dél-Korea 1–3

KÉSŐBB

17.00: Omán–Palesztina

17.15: Irak–Jordánia

C-CSOPORT

Ausztrália–Szaúd-Arábia 0–0

Bahrein–Kína 0–1