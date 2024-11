Több mint egy félidőt kilenc emberrel játszva, bravúrosan mentett pontot a Sepsi

ROMÁN SUPERLIGA

15. FORDULÓ

Sepsi OSK–Petrolul Ploiesti 1–1 (0–1)

Sepsiszentgyörgy, Sepsi OSK Aréna, 3089 néző. Vezette: Sebastian Coltescu

Sepsi: Gyenge – Harut, Ciobotariu, Ninaj, Dumitrescu – Mino, Alimi, Kallaku – El-Sawy (Popsa, 90+1.), Coman, Stefan (Oberlin, 77.). Vezetőedző: Valentin Suciu

Petrolul: Zima – Ricardinho, Papp, Huja, Dumitriu – Jyry, Keita (Moussaki, 58.) – Radulescu (Bratu, 70.), Hanca (Mateiu, 80.), Grozav – Tudorie. Vezetőedző: Mehmet Topal

Gólszerző: Dumitrescu (89.), ill. Tudorie (28.)

Kiállítva: Kallaku (25.), Coman (38.)

ÖSSZEFOGLALÓ

Nagyon úgy tűnt, hogy a korábbi mérkőzései felén döntetlent játszó Petrolul Háromszékre is a biztos egy pontért érkezett, mert az első 25 percben csupán a biztos védekezéssel törődött a vendégcsapat. A Sepsi pedig nem is kérette magát, játékosai főleg a bal oldalon vezettek veszélyes akciókat, de lövéssel csupán kettőt tudtak befejezni: Sherif Kallaku próbálkozását könnyedén, Omar El-Sawy közeli kísérletét már bravúrral védte Lukás Zima.

A 25. percben azonban minden addigi szentgyörgyi elképzelés a feje tetejére állt, amikor Kallaku háromszor is belerúgott a felezővonal környékén cselezgető Tidiane Keitába, az utolsó szándékos erőszakossága pedig piros lapot ért. Az addig a hazai tizenhatos környékére sem tévedő Petrolul pedig rögtön kihasználta az emberelőnyt: Keita lapos beadását Alexandru Tudorie sarkazta egykori együttese hálójába. Tíz perccel később pedig úgy tűnt, hogy a maradék Sepsi-remények is szertefoszlottak, mert a Zimát lerúgó Marius Coman is megkapta a második sárga lapját, és azzal együtt a pirosat is, így a hazaiak kilenc főre fogyatkoztak.

A Petrolul szünet után már nem növelni, hanem csak konzerválni próbálta előnyét, mezőnyfölénye és beadásai azonban kevés veszélyt jelenettek a szentgyörgyi kapura. A Sepsi pedig, a széleket hátul feladva, jól tömörült saját kapuja előtt, és leste a kontralehetőségeket. Megérte, mert az első kiugrást Florin Stefan még nem tudta gólra váltani, de a 89. percben Dimitri Oberlin megtalálta a tizenhatos vonalán Andres Dumitrescut, a balhátvéd pedig kilőtte a hosszú alsó sarkot. A ráadáspercekben pedig hiába pörgött fel a Petrolul, a hazai védők minden lövésbe belevetették magukat, megőrizve a sokáig nem remelt pontot. 1—1