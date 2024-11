Órányi küszködés után portugál gólgála Lengyelország ellen

A portugál válogatott visszafogottan kezdte a lengyelek elleni mérkőzését Portóban, bár nála volt többet a labda, az első félidőben a vendégek előtt adódtak veszélyesebb helyzetek. A lengyeleknél Bartosz Bereszynskit sérülés miatt szűk fél óra után le kellett cserélni, a félidő végén Cristiano Ronaldo alig lőtt Marcin Bulka kapuja fölé. A második félidőben is kiegyenlített játék folyt, majd miután az 58. percben Dominik Marczuk lövésénél Diogo Costa hatalmas bravúrral őrizte meg a gól nélküli állást, az ellentámadás végén Rafael Leao Bruno Mendes beíveléséből közelről a lengyel kapuba fejelt.

Tizenkét perccel később Jakub Kiwior kezezése miatt tizenegyest ítélt a litván Donatas Rumsas, a büntetőpontról Cristiano Ronaldo a balra elvetődő Bulka helyére emelt. A 77. percben Cristiano Ronaldo jó helyzetből a kapu fölé lőtt, három perccel később a lengyel térfél közepén a labdával szabadon felfutó Bruno Fernandes 25 méterről úgy lőtte ki a jobb felső sarkot, hogy a labda a lécről pattant a gólvonal mögé. A következő találatra már csak három percet kellett várni, Cristiano Ronaldo ezúttal gólpasszt adott, a befejezést Pedro Netóra bízta. A slusszpoén aztán C. Ronaldóé lett, Vitinha beívelése után az öt és felesről ollózott még egy gólt Bulka kapujába.

Marczuk még szépített, de a lényeg eldőlt, Portugália a horvátok elleni meccs eredményétől függetlenül csoportelsőként negyeddöntős. 5–1

A horvát válogatott a glasgow-i Hampden Parkban az első félidőben a saját dolgát nehezítette meg, Petar Sucic ugyanis a 30. perc után a 44.-ben is kapott sárga lapot, és mehetett zuhanyozni. A piros miatt reklamáló Luka Modric is kapott egy sárgát, ami miatt az utolsó csoportmeccsről hiányozni fog. Az emberelőnyben játszó Skócia a 86. percben megszerezte a győztes gólt John McGinn révén, így nemcsak a bennmaradásért maradt versenyben, hanem még a továbbjutást is kiharcolhatja. 1–0

Lengyelország hétfőn Skócia ellen legfeljebb a harmadik helyet érheti el, az egymás elleni eredmények ugyanis Horvátországnak kedveznek. Skócia viszont győzelem és horvát vereség esetén megelőzheti délnyugati szomszédunkat.

NEMZETEK LIGÁJA

5. FORDULÓ

A-LIGA

1. CSOPORT

Skócia–Horvátország 1–0 (McGinn 86.)

Kiállítva: Sucic (44., Horvátország)

Portugália–Lengyelország 5–1 (Rafael Leao 59., Cristiano Ronaldo 72., 87. – az elsőt 11-esből, Bruno Fernandes 80., Pedro Neto 83., ill. Marczuk 89.)

A1 CSOPORT M Gy D V L-K Gk P 1. Portugália 5 4 1 – 12–4 +8 13 2. Horvátország 5 2 1 2 7–7 0 7 3. Lengyelország 5 1 1 3 8–14 –6 4 4. Skócia 5 1 1 3 5–7 –2 4

Az utolsó forduló párosítása

November 18., hétfő

20.45: Horvátország–Portugália

20.45: Lengyelország–Skócia