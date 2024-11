Tonali góljával legyőzték az olaszok Belgiumot

NEMZETEK LIGÁJA

5. FORDULÓ

A-LIGA

2. CSOPORT

Belgium–Olaszország 0–1 (0–1)

Brüsszel, Baldvin király Stadion. V: Petrescu (román)

Belgium: Casteels – Castagne (J. Bakayoko, 87.), Faes, Debast, Theate (Al-Dakhil, 71.), De Cuyper (Lukébakio, 79.) – Engels (Vermeeren, 71.), Onana, Trossard – Openda, R. Lukaku. Szövetségi kapitány: Domenico Tedesco

Olaszország: G. Donnarumma – Di Lorenzo, Buongiorno, Bastoni – Cambiaso (Gatti, 82.), Frattesi, Rovella (Locatelli, 79.), Tonali, Dimarco (Udogie, 69.) – Barella (Raspadori, 79.) – Retegui (Kean, 69.). Szövetségi kapitány: Luciano Spalletti

Gólszerző: Tonali (11.)

Az olaszok azzal a tudattal léptek pályára Brüsszelben, hogy ugyan akad pár sérültjük és egy eltiltottjuk, de a hazaiaktól hiányzik Charles De Ketelaere, Kevin De Bruyne, Jérémy Doku, Malick Fofana és Youri Tielemans sérülés miatt, Thibaut Courtois pedig továbbra sem kíván szerepelni a nemzeti csapatban.

Visszatért ellenben a nyári Európa-bajnokság után Romelu Lukaku, de az első félidőben egyetlen egy jó indítást sem kapott a Leandro Trossard, Amadou Onana, Arne Engels középpályástriótól; csatártársa, Lois Openda pedig kétszer ért labdába, és egyszer passzolt…

Sokkal jobban ment az egy szem ék, a kiváló formában lévő Mateo Retegui mögött trequartistaként szereplő Nicolo Barellának, két helyzetet is előkészített: Sandro Tonali az elsőt közelről a kapuba vágta, a második próbálkozását blokkolta Zeno Debast. Aki a szünet után kétszer is nagyot mentett az ötösén, Retegui ziccerét pedig védte a hazai kapus, Koen Casteels, ám az ébredező belgák is megdolgoztatták párszor az egyébként végig magabiztos Gianluigi Donnarummát.

Lukaku nem bírt két nápolyi csapattársával, Alessandro Buongiornóval és Giovanni Di Lorenzóval, amikor pedig magára hagyták őt, az ötösről a jobb sarok mellé fejelte Timothy Castagne beadását.

Wout Faes a hajrában a bal oldali kapufára fejelte Dodi Lukébakio ívelését – továbbjutottak a negyeddöntőbe az olaszok, és hárompontos előnyből fogadják a záró fordulóban odahaza a már szintén továbbjutó franciákat, hogy eldöntsék a csoportelsőség kérdését.

Idegenben megverték őket, és a gólkülönbségük is sokkal jobb.

A csoport másik mérkőzésén

Franciaország–Izrael 0–0