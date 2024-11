A törpevízilovak megmentéséért küzd a Real Madrid védője

A játéktudása mellett Rüdiger jól ismert a jótékonysági akcióiról is, és állatokon is sokszor segít. A 31 éves védő már tiszteletbeli szponzora a berlini állatkert törpevízilovának, Toninak, ám most egy különleges aukcióra társult az állatkerttel. A Catawiki online platformon olyan tárgyakat is meghirdettek, mint Toni első mini futball-labdája, vagy Betty, az indiai rinocérosz életnagyságú szobra.

Ezzel együtt a legvonzóbb tárgyat minden bizonnyal Rüdiger ajánlotta fel. A kétszeres Bajnokok Ligája-győztes klasszis azt a mezét bocsátotta árverése, amelyet az Osasuna elleni, 4–0-ra megnyert bajnoki alkalmával viselt.

Minden felajánlás Sierra Leonéba megy a Törpevízilovak Kutatási Projekthez, amelyet a Gola Esőerdő Nemzeti Park indított el. A kezdeményezés célja, hogy segítsen megvédeni a törpevízilovakat a természetes környezetükben.

„A törpevízilovak élőhelye komoly veszélyben van Nyugat-Afrikában, és különösen szívfájdító lenne, ha ezek a különleges állatok etűnnének” – idézi Rüdigert a Newsflash.

Rüdiger egyik legemlékezetesebb akciója 2022-ben volt, amikor a világbajnokságon való részvételéért kapott pénzből 11 gyermek műtétjét támogatta, ami jelentősen javított az életminősésükön.

Aláírás a törpevízilovakért