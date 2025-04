A németek elbeszélgettek a bekattant Rüdigerrel, Matthäus is megszólalt

„Megőrült, már nem volt meg az önkontrollja – kommentálta Antonio Rüdiger viselkedését a korábbi német aranylabdás futball-legenda, Lothar Matthäus a Sky90 nevű talk show-ban. – Ő német válogatott játékos, példát kellene mutatnia. De tegnap (az interjú vasárnap készült – a szerk.) minderről megfeledkezett. Ha négyhetes eltiltást kap, akkor még örülhet is neki. De én inkább két számjegyű eltiltást gondolnék. Masszív büntetésre számítok, ráadásul próbaidőn is volt.”

Talán Matthäustól is szókimondóbb kritikát fogalmazott meg Dietmar Hamann, aki korábban egyebek mellett a Bayern Münchenben és a Liverpoolban is szerepelt: „A szövetségnek azonnal el kell tiltania Rüdigert a válogatottól” – jelentette ki.

Nem késett sokáig a válasz a német szövetség részéről, Rudi Völler sportigazgató ugyanis szintén megszólalt, és a szervezet nevében kifejtette álláspontját: „Toni első osztályú futballista, de válogatott játékosként viselkedésben is példát kell mutatnia – idézte a német Sport1 a korábbi nagyszerű támadót. – Joggal követeli magának a tiszteletet, és ugyanezt a tiszteletet kivétel nélkül neki is meg kell mutatnia mások felé. Kiváló játékos és nagyszerű srác, egy harcos a pályán, és ennek így is kell maradnia. Ebben az esetben azonban ő és néhány csapattársa túlságosan elragadtatta magát abban a heves légkörben, ami megmagyarázhatatlan módon körbevette a klubot a meccs előtt. Ez nem elfogadható, főleg nem egy német válogatott játékostól.”

Völler úgy véli, Rüdigernek gyorsan meg kell változnia a jövőben, és ezzel szerinte maga a védő is tökéletese tisztában van – erre utalhat az is, hogy a történtek után, másnap a közösségi médiában már elnézést kért a botrányos kirohanásáért. A szövetség sportigazgatója elmondta továbbá azt is, hogy elbeszélgettek a kialakult helyzetről: „Toni tegnap felvette a kapcsolatot Juliannal (Nagelsmann) és velem, hosszasan elbeszélgettünk a helyzetről” – mondta.

A német SID értesülései szerint a német szövetség végül csak megrovásban részesítette Rüdigert viselkedése miatt, egyéb szankciót nem rótt ki rá. A németek tehát elnézőek voltak, aligha lesz az viszont a Spanyol Labdarúgó-szövetség: a szabályok szerint ugyanis aki egy tárgyszerű dolgot dob a játékvezető irányába, az négy-tizenkét meccses eltiltásra számíthat.