A Red Bull megint vett egy klubot és már logót is cserélt – melyik lesz a következő?

A japán harmadosztályú Omija Ardidzsát augusztusban vásárolta meg a Red Bull GmbH. A csapat jelenleg 19 pontos előnnyel vezeti a japán harmadosztályt, és már biztos, hogy az év végén bajnokként feljut a másodosztályba. A klub szerdán jelentette be, hogy 2025-től már RB Omija Ardidzsa néven fog szerepelni és lecseréli eddigi címerét, az új címer az RB Leipzig logóját másolja, ugyanakkor a klub narancssárga-kék színei megmaradnak. A csapat nevébe a Red Bull azért nem kerül bele, mert Japánban nem engedélyezett a szponzornév használata a futballcsapatok elnevezésében.

A szerdai, tokiói bemutatón a Red Bullt a vállalat sport részlegének, illetve a német RB Leipzignek, az amerikai New York Red Bullsnak és a brazil RB Bragantinónak a technikai igazgatója, a 78-szoros német válogatott Mario Gómez és a Red Bull sportbefektetésekért is felelős ügyvezetője, Oliver Mintzlaff képviselte. A személyek azért érdekesek, mert hozzájuk fog csatlakozni januártól a Red Bull globális labdarúgásért felelős vezetőjeként Jürgen Klopp. Ő lesz a klubhálózat szakmai felelőse, az üzleti rész pedig továbbra is Mintzlaff hatáskörében marad. Azt azonban most még nem lehet egyértelműen megmondani, hány klub tartozik bele januártól, illetve a jövő évtől abba a hálózatba, amit Klopp felügyel majd.

A Red Bull klubcsoportnak Ausztriában a másodosztályú Liefering és az élvonalbeli Red Bull Salzburg a tagja, Németországban az RB Leipzig. Az Egyesült Államokból a New York Red Bulls, Brazíliából az ugyancsak élvonalbeli Red Bull Bragantino és annak második csapata, a Red Bull Bragantino II (korábban Red Bull Brasil), korábban még ide tartozott a Red Bull Ghana is, de az 2014-től már nem működik. Viszont ehhez a csoporthoz csatlakozott most a japán klub, amelynél szintén 100 százalékos tulajdonos a Red Bull csoport, ugyanakkor vannak, illetve várhatóan lesznek még olyan klubok is, melyeknél résztulajdonosként jelenik meg a vállalat.

Az angol másodosztályban, a Championshipben szereplő Leeds Unitednél már tavasszal megjelent a Red Bull, mint főszponzor és kisebbségi tulajdonos, továbbá küszöbön áll a megállapodás a francia másodosztályú, a Ligue 2-ben jelenleg élen álló Paris FC-vel, melyben 15 százalékos részesedést szerezhet a vállalat.

„A Red Bull húsz-harminc éves bizonyított szakértelmét hozza magával. Tudják, hogyan kell sportingatlanokat fejleszteni, nem csak energiaitalokat árulni. Modelljük Salzburgban és Lipcsében is sikereket ért el, és a Paris FC lehet a következő nagy projektjük” – nyilatkozta októberben a Reutersnek a franciaországi szerepvállalás kapcsán Simon Chadwick sportelemző.

Kérdés, hogy csak a Paris FC-ben gondolkodnak-e következő projektként, ugyanis nyáron a horvát sajtó írt arról, hogy az NK Osijek iránt is érdeklődnek, az olasz sajtóban pedig nem rég megjelent, hogy a Serie A-ban szereplő Torinóban is résztulajdont vásárolhat a cég, már előrehaladott tárgyalások folynak az ügyben. Szerdán a lengyel reknews.pl foglalkozott azzal, hogy a lengyel élvonalban 4. helyen álló Cracoviánál is képben van a Red Bull mint lehetséges, új tulajdonos. És akkor említsük meg, hogy hazai szurkolói források szerint magyar klubok iránt is lehet érdeklődés a Red Bull részéről, de ezt egyelőre nem erősítették meg hivatalos oldalról. Sőt, Salzburgból úgy értesültünk, hogy jelenleg az olaszországi terjeszkedésre lehet leginkább esély. Ugyanakkor a japán harmadosztályú klub példája azt mutatja, okozhat még meglepetést a futballpiacon a Red Bull, pláne, ha Klopp is munkába áll...