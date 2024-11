A 2026-os vb-n is hőség és extrém körülmények várnak a csapatokra

Klímaügyi tudósok és kutatók tanulmánya, valamint szimulációs tesztje kimutatta: egészségügyi kockázatokat is hordoz az, hogy a tornát az északi félteke három országában tartják 2026. június 11. és július 19. között. Az extrém hőség, illetve hőérzet, a stadionok fekvése, a tengerekhez, óceánokhoz lévő távolsága, a tengerszint feletti magasságok jelentős különbsége mind-mind súlyos következményekkel járhat. A játékosoknak hatalmas kihívást fog jelenteni, hogy miként alkalmazkodjanak a helyi éghajlatokhoz.

A vizsgálat kitért arra is, hogy az emberi test miként reagál a várható körülményekre. Fennállhat a napszúrás, rosszullét, ájulás, súlyos folyadékveszteség lehetősége is. A kutatás szerint a vb ideje alatt tíz pályán is kirívóan magas lehet a hőség, például a Dallas melletti Arlingtonban, Houstonban vagy a mexikói Monterreyben. Egyes helyszíneken 50 Celsius-fok közelében vagy azt meghaladó lehet a hőmérséklet helyi idő szerint 14 és 17 óra között, Miamiban pedig dél felé.

A kutatók azt javasolják a szervezőknek, hogy a labdarúgók védelme érdekében módosítsák a mérkőzések menetrendjét.

Emlékezetes, két éve a katari világbajnokságot a várható nagy hőség miatt a szokásos nyári időpont helyett végül november végén és december első felében rendezték.