Véget vetett a Sepsi OSK a nagyszebeniek hazai veretlenségi sorozatának

ROMÁN SUPERLIGA

12. FORDULÓ

FC Hermannstadt–Sepsi OSK 0–4 (0–2)

Nagyszeben, Városi Stadion, 3400 néző. V: Birsan

Hermannstadt: Cabuz – Antwi (A. Oroian, a szünetben), Gaman, Bejan, T. Goncalves – Murgia (Negut, 75.), A. Ivanov (Kujabi, 85.) – Balaure, Deaconu (Bus, a szünetben), Ianis Stoica (Ionut Stoica, 75.) – Chitu. Vezetőedző: Marius Maldarasanu

Sepsi OSK: Gyenge – Harut, Ciobotariu, Ninaj, Dumitrescu – Kallaku (Alimi, 68.), Mino (Sigér D., 82.) – El Sawy (D. Oroian, 68.), Matei, F. Stefan (Neskovics, 68.) – M. Coman. Vezetőedző: Valentin Suciu

Gólszerző: El Sawy (14.), F. Stefan (42.), Alimi (71. – 11-esből), Neskovics (90+8.)

A román élvonal egyik legnehezebben bevehető várát, Nagyszeben hódította meg vasárnap délben a Sepsi OSK, a székelyföldi együttes négy góllal verte az előző 25 hazai mérkőzéséből csupán egyet elvesztő Hermannstadtot.



Valentin Suciu szentgyörgyi vezetőedző meglepőt húzott, amikor a csíkszeredai akadémia két növendékét, az élvonalban abszolút újonc Gyenge Szilárd kapust és a támadó Omar El Sawyt is kezdőbe jelölte – utóbbi végül góllal és gólpasszal bizonyult meccsdöntő tényezőnek.



A Sepsi egész pályás letámadása az első félidő nagyrészében remekül működött, így komoly gólhelyzet szinte csak a hazai kapu előtt alakult ki. Cosmin Matei még csúnyán elpuskázta az első ziccert, de Andres Dumitrescu balról becenterezett labdájára már tökéletesen érkezett Omar El Sawy, és 9 méterről, előrevetődve a jobb felsőbe fejelte. A balhátvédből balszélsőnek előretolt Florin Stefan, majd Marius Coman fejese sem találta el a szebeni kaput, de a félidő végén egy mintaszerű szentgyörgyi kontra végén már jött a második gól is: El Sawy kapu elé passzolt labdáját a túloldalon érkező Florin Stefan becsúszva helyezte a hálóba.

Szünet után már kivárásra játszott a Sepsi, így Gyengének is jóval több munkája akadt. Alessandro Murgia szöglet utáni fejesét be is nézte, de a gólvonalon zavart okozó Aurelian Chitu leshelyzete miatt üt perces videózás után nem ért a gól.

Dumitrescu fejjel mentette Silviu Balaure kapáslövését, a hajrában viszont kedvére kontrázgatott a Sepsi. A csereként beállt Mihajlo Neskovics első akciójából büntetőt harcolt ki, amelyből a szintén egy perce pályán levő Isznik Alimi lőtte a harmadikat.

A legvégén Alimi indításából az egyedül kilépő Neskovics adta meg a kegyelemdöfést a a szebenieknek – a Sepsi pedig szezonbeli legnagyobb arányú sikerét könyvelhette el a szokatlan időpontban játszott találkozón.