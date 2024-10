„Itt még elboldogulok” – mondta Ádám Martin góllal nyitó cseréje, Macheda

A görög sajtóban az elmúlt hetekben már téma volt az Aszterasz Tripolisz gólképtelensége, mire a klub múlt hétfőn szerződtette a 33 éves olasz csatárt, Federico Machedát, aki vasárnap, a Kallithea elleni idegenbeli bajnoki 59.percében, 1–1-es állásnál állt be Ádám Martin helyére és a 77. percben gólt szerzett. Az Aszterasz pedig öt nyeretlen bajnokit követően tudott ismét nyerni, 3–1-re.

„Jó érzésem volt a meccs előtt – nyilatkozta a sikeres bemutatkozása kapcsán Macheda a gazzetta.gr-nek. – Nem tudtam, biztosan hogy lehetőséget kapok-e, de remekül éreztem magam az első napokban, a lehető legjobb fogadtatásban részesítettek a klubnál. Amikor rákérdeztek az erőállapotomra, hogy húsz-harminc percre bevethető vagyok-e, azonnal jeleztem, hogy számíthatnak rám. Nagyszerű volt visszatérni, boldog vagyok az eredmény és a gólom miatt is.”

MACHEDA GÓLJA

A VIDEÓHOZ KATT A KÉPRE! (Fotó és videó: gazzetta.gr)

Macheda a Manchester Unitednél is nevelkedett, és 36 tétmeccsen öt gólt is szerzett a „vörös ördögöknél”, majd több országban is megfordult. 2018 és 2022 között a görög Panathinaikosz játékosa volna, melynek színeiben 116 tétmeccsen negyven gólt szerzett. Ezt követően szerepelt a ciprusi APOEL-ben és a török Ankaragücüben, de több mint négy hónapja nem lépett pályára.

„Törökországban nem éreztem jól magam. A távozásom után sokáig tartott a csapatkeresés, voltak ajánlataim, de nem tudtam eldönteni, mi lenne a legjobb választás. Aztán úgy határoztam, visszatérek Görögországba, mert ez egy olyan ország, amely sokat adott nekem korábban, itt még jól elboldogulok. A magam részéről annyit tehetek, keményen dolgozom, hogy a lehető legjobb formában legyek, tisztában vagyok a képességemmel és már várom a következő meccset az Aszterasszal” – mondta a visszatérése kapcsán, majd beszélt a csapatról és annak új edzőjéről, a korábbi klasszis középpályásról, a francia Claude Makéléléről.

„Jó csapatunk van, és mivel sokan már évek óta itt játszanak, családias a hangulat. Claude Makélélé óriási tapasztalattal rendelkezik a játékos-pályafutásából adódóan. Nagyon jó egy ilyen edzővel együtt dolgozni, új látásmódot adhat, igyekszünk a csapattal a lehetős legtöbbet kihozni magunkból” – fogalmazott Macheda, aki alighanem Ádám Martin első számú riválisa lesz a csapatba kerülésért folytatott harcban.

A nyáron Dél-Koreából szerződtetett magyar válogatott támadó az első hét forduló mindegyikében kezdő volt, de gólt még nem szerzett az Aszteraszban.