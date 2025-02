Három NB I-es gólkirály is pályára léphet a Fradi–Paks meccsen

ÉRDEKESSÉGEK, STATISZTIKÁK A LABDARÚGÓ NB I 20. FORDULÓJA ELÉ

PÉNTEK



FEHÉRVÁR FC–ETO FC GYŐR



♦ Ez a magyar élvonal második legnagyobb múltra visszatekintő vidéki párharca, amelynek örökmérlege 96 meccs után a győriek felé billen: 30 fehérvári siker, 28 döntetlen, 38 ETO-győzelem. A zöld-fehérek eddig 149 gólt lőttek a Vidi kapujába, ha ez pénteken is sikerül nekik, meglesz a jubileumi, 150. találatuk.



♦ Az előző 10 egymás elleni NB I-es találkozójuk közül mindkét csapat 3-at tudott megnyerni, 4-szer pedig ikszeltek. Októberben 3–1-re győztek a Rába-partiak, akiknek az volt az első egygólosnál nagyobb különbségű sikerük ebben az idényben.



♦ Székesfehérváron eddig csak a régi Sóstói Stadionban találkoztak, ahol 23-szor született hazai győzelem, 13-szor döntetlen, 11-szer pedig a vendég győriek nyertek. Legutóbb, 2014 augusztusában fordulatos meccsen 3–2-re a Vidi bizonyult jobbnak, a győztes gólt Nikolics Nemanja lőtte a 83. percben. A máig utolsó ETO-siker csaknem fél évvel azelőtt, az argentínai születésű olasz Leandro Martínez fejes góljával jött össze (1–0), de úgy, hogy a zöld-fehérek szinte egy teljes félidőt létszámfölényben játszottak.



♦ Az előző 4 fordulóban felváltva nyert, majd vesztett a Fehérvár, amely szombaton 2–0-ra alulmaradt Pakson. Ha a sorminta folytatódik, most újra egy győzelemnek kellene következnie. Pető Tamás együttese november 23. óta először nem tudott betalálni.



♦ Az ETO-nak az előző körben az Újpest ellen még csak másodszor jött össze az idénybeli csúcsnak számító háromgólos siker – előtte decemberben Felcsúton nyert ugyancsak 3–0-ra. Borbély Balázs együttese tartja 8. pozícióját a tabellán, egy pénteki diadallal pedig a Fehérvárt megelőzve feljöhet a 7. helyre, amelynél előrébb még nem állt ebben a kiírásban.



♦ A Vidi otthon veszélyes ellenfél, hiszen pontjai csaknem 80 százalékát vendéglátóként gyűjtötte be, 24-ből 19-et, a mérlege 6–1–2. A legutóbbi 5 hazai bajnokijából 4-et megnyert – csak az Újpesttől kapott ki 1–0-ra –, és ez egyetlen másik csapatnak sem sikerült a mezőnyben.



♦ Házon kívüli a győri gárda kapta a legkevesebb gólt az NB I-ben, 9 meccsen 10-et, és vendégként a legtöbb döntetlent játszotta, 5-öt. Látogatóként az ETO a leghosszabb ideje – 7 mérkőzés óta – veretlen csapat az élvonalban (2 győzelem, 5 döntetlen). Legutóbb augusztus közepén Kecskeméten kapott ki 2–1-re.



SZOMBAT



KECSKEMÉTI TE–MTK BUDAPEST



♦ Amikor a KTE visszajutott az élvonalba, még kiegyenlített volt az NB I-es mérlege a kék-fehérekkel szemben, azóta viszont 1 döntetlen mellett 3-szor nyertek a fővárosiak, így a párharcban jelenleg az KTE 4 sikerével szemben az MTK 7 győzelmet tud felmutatni, az ikszek száma 5.



♦ A kecskemétiek lassan 11 éve nem tudják két vállra fektetni az MTK-t, ez ugyanis legutóbb 2014 áprilisában, idegenben sikerült nekik (3–0). Azóta 2-szer döntetlent játszottak, 4-szer pedig a fővárosiak diadalmaskodtak, akik októberben 0–1-ről fordítottak 3–1-re. Az NB I-ben akkor ült utoljára a lila-fehérek kispadján Szabó István, akit egy ezt követő edzőmeccs után menesztettek.



♦ A KTE pályaválasztása mellett is a kék-fehérek az eredményesebbek, hiszen 3-szor is el tudták vinni a 3 pontot a Széktói Stadionból és 2 iksz mellett csak 2-szer távoztak vesztesen. Legutóbb, 2023 decemberében sáros pályán úgy győztek 2–1-re Bognár Istvánék, hogy a mérkőzés mindhárom gólja büntetőből esett.



♦ Bármennyire is furcsa, az utolsó helyen álló KTE az egyetlen együttes, amely tavasszal még nem kapott gólt, és ugyanakkor

a leghuzamosabb ideje veretlen gárda az NB I-ben. Gera Zoltán csapata az előző 6 fordulóban 2-szer nyert és 4-szer ikszelt, múlt szombaton Nyíregyházán úgy végzett 0–0-ra, hogy a 25. perctől létszámfölényben játszott.



♦ Az MTK az egyedüli a mezőnyben, amely a tavaszi rajt óta gólképtelen (0–0 az FTC-nél, majd 0–2 otthon a Loki ellen). A klub életében legutóbb 1984-ben Palicskó Tiborral a kispadon volt példa arra, hogy az esztendő első két bajnokiján nem talált be a kapuba (0–8 a Honvéd vendégeként, majd 0–0 otthon a Péccsel).



♦ A Kecskemét a hazai pályán begyűjtött pontjai (9), a szerzett góljai (5) és a gólkülönbsége (–11) alapján is a legrosszabb az élvonalban, a mérlege 2 diadal, 3 döntetlen, 4 vereség.



♦ Amióta Gera irányítja a KTE-t, a lila-fehérek otthon csak egy gólt hoztak össze, Pálinkás Gergő ZTE ellen értékesített tizenegyese azonban 3 pontot ért.



♦ Az MTK idegenben eddig közepesen teljesített, 4-szer nyert, 4-szer vesztett, az egyetlen döntetlenjét pedig éppen legutóbb, a tavaszi nyitányon, a bajnok FTC otthonában érte el (0–0).



DIÓSGYŐRI VTK–NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC



♦ Eddig éppen 25-ször rendezték meg az élvonalban a keleti rangadót, az örökmérleg kiegyenlített: mindkét csapat 8-szor tudta legyőzni a másikat, míg 9-szer döntetlenre végeztek. A gólkülönbség 25–22 a nyírségiek javára, a gólátlag elég alacsony, még a meccsenkénti kettőt sem éri el (1.9).



♦ Az NB I-es találkozóikat tekintve a DVTK 3-as győzelmi sorozatban van a szabolcsi együttessel szemben: a 2014–2015-ös kiírásban oda-vissza 2–1-re, tavaly ősszel Nyíregyházán pedig 2–0-ra nyertek a piros-fehérek. A legutóbbi Szpari-siker még 2010 májusában, Miskolcon jött össze (1–0).



♦ A 2022–2023-as idényben az NB II-ben csaptak össze, előbb a DVTK stadionjában 2–0-s hazai győzelem, majd a balmazújvárosi visszavágón 1–1-es döntetlen született.



♦ Diósgyőrben a hazaiak jelentős fölényben vannak, hiszen 4 iksz mellett 6-szor nyertek, míg a nyíregyháziak csak 2 alkalommal, 2004-ben és 2010-ben is 1–0-ra. Pontosabban volt még egy 7–2-es szabolcsi siker is 1984 júniusában, ám azt az eredményt bundázás miatt később az MLSZ törölte és 0–0-s eredménnyel egyik csapat sem kapott pontot, sőt, büntetésből a következő idényben mindkettő mínusz 4 ponttal kezdett a másodosztályban. Az említett találkozót a statisztikában a döntetlenek között vettük figyelembe.



♦ A DVTK vasárnap előnyről, egy 96. percben kapott peches góllal veszített 2–1-re Zalaegerszegen, és ezzel megszakadt a nyolcmeccses veretlenségi sorozata (4 győzelem, 4 iksz). Ezt megelőzően október 19-én az MTK-val szemben maradt alul odahaza 2–0-ra.



♦ A Nyíregyháza szombaton Kecskeméten a 25. perctől létszámhátrányban jásztva ért el gól nélküli döntetlent, amivel megszakította 3-as vereségszériáját, de így is kieső helyre csúszott vissza és jelenleg a leghossszabb ideje – 4 forduló óta – nyeretlen együttes a bajnokságban.



♦ A DVTK odahaza ebben az idényben eddig csak fővárosi együttesekkel szemben maradt alul – augusztusban az FTC-vel, október közepén az MTK-val szemben, egyaránt 2–0-ra –, míg a tavaszi nyitányon 1–1-re végzett az Újpesttel. A vidéki csapatok ellen sokkal eredményesebb vendéglátóként: 4-szer győzött, 2-szer ikszelt.



♦ A Szpari egy győzelmet már fel tud mutatni látogatóként – szeptemberben Kecskeméten nyert 2–0-ra – , Győrben pedig ikszelt, 7-szer viszont vesztesen tért haza, és rosszabb gólkülönbségével a ZTE mögött utolsó a vendégtabellán.



DEBRECENI VSC–PUSKÁS AKADÉMIA FC



♦ 2013 óta 26 bajnokit játszottak az élvonalban, és a DVSC 10 győzelméhez képest a Puskás Akadémia még csak 7 diadalnál tart, miközben a döntetlenjeik száma 9. Bár csak kétszer végeztek 0–0-ra, a párharc gólátlaga így is mindössze 2.2 mérkőzésenként.



♦ A Loki az első 12 összecsapásukon veretlen maradt a Puskás AFC-vel szemben (8 győzelem, 4 döntetlen), a rossz sorozatot 2019 tavaszán törték meg a Fejér vármegyeiek (2–0). 2022 májusától viszont a felcsútiak az eredményesebbek a párharcban, hiszen 4 diadal és 3 döntetlen mellett csak egyszer kaptak ki. A legutóbbi 2 találkozójuk a Puskás Akadémia győzelmét hozta: tavaly májusban Christian Manrique 24. perces kiállítása is hozzájárult ahhoz, hogy 4–1 lett a vége, októberben pedig Wojciech Golla 89. perces fejese döntött (1–0).



♦ Debrecenben a 15. élvonalbeli találkozójuk jön, a mérleg hazai szempontból 6–5–3. A 2018. októberi 2–1-es sikere után a Loki több mint öt éven át képtelen volt nyerni a felcsútiak ellen (2 iksz, 3 vereség), a rossz széria a tavaly februári mérkőzésükön szakadt meg, amikor Szécsi Márk hajrában elért találatával 1–0-ra nyert a DVSC.



♦ 2023 márciusában ugyancsak Debrecenben csaptak össze a Magyar Kupa negyeddöntőjében, akkor 3–1-re a vendég PAFC győzött.



♦ Az őszt kieső helyen záró Debrecen remekül kezdte a tavaszt, hiszen az egyetlen csapat a mezőnyben, amely 2025-ben még nem vesztett pontot. Az MTK elleni meccsen az augusztus 2-i győri 3–0 óta először, hat hónapos szünetet követően tudott újra idegenbeli bajnokit nyerni (2–0).



♦ Az őszi első Puskás Akadémia a címvédő Ferencváros vasárnapi 1–0-s legyőzésével újra a tabella élére ugrott, de most már úgy van kétpontos előnye a zöld-fehérekkel szemben, hogy minden csapat ugyanannyi mérkőzést játszott.



♦ Bár a legutóbbi 3 otthoni bajnokijából 2-t megnyert a Loki, 3–2–4-es mutatójával így is csak a KTE-t előzi meg a hazai tabellán.



♦ A Puskás Akadémia egy fehérvári 1–0-s vereséggel kezdte az évet, ez már sorozatban a 13. olyan idegenbeli bajnokija volt, amelyen nem ikszelt. Legutóbb tavaly március közepén, az FTC otthonában játszott döntetlent (1–1). Ebben a bajnokságban látogatóként 5-ször nyert, 4-szer vesztett, ezzel a forduló előtt második a vendégtabellán.



VASÁRNAP



ÚJPEST FC–ZALAEGERSZEGI TE



♦ A két csapat 93. élvonalbeli találkozóján kereken az 50. győzelmükre készülnek az újpestiek, az eddigi mérleg ugyanis 49 lila-fehér siker, 21 döntetlen, 22 ZTE-diadal.



♦ Az előző bajnokságban 4–4 pontot gyűjtött egymás ellen a két együttes, ősszel a ZTE Arénában 2–0-ra a fővárosiak győztek.



♦ Az újpestiek pályaválasztása mellett lejátszott 48 bajnokijuk majdnem háromnegyedét, 35-öt a fővárosiak nyerték meg, 6 iksz és 7 zalai diadal mellett. Áprilisban a kék-fehérek 5–1-re kiütötték Mészöly Géza bő fél órát emberhátrányban játszó együttesét, és 17 éves szünet után tudtak újra győzni a lila-fehérek vendégeként – bár 2006-ban ez a rákospalotai Budai II László Stadionban sikerült nekik. Előbbi az egerszegiek legfölényesebb győzelme ebben a párosításban.



♦ Az Újpest sima 3–0-s vereséget szenvedett legutóbb az újonc Győr otthonában, és ezzel véget ért az októberi, MTK elleni 1–4 után kezdődő hétmeccses bajnoki veretlensége, amely 2 győzelemből és 5 ikszből állt össze.



♦ Még így is a lila-fehér gárda kapta a legkevesebb gólt az NB I-ben (18), de már csak eggyel több beszedett gólja van a Puskás Akadémiának és az FTC-nek.



♦ A ZTE 12-szer került eddig hátrányba, ám legutóbb a Diósgyőr ellen először tudta megfordítani a mérkőzést (2–1), ráadásul első ízben ért el gólt a 90. perc után, amely egyben győztes találat is lett. Korábban épp az ellenkezője volt jellemző a zalaiakra, hiszen 5-ször kaptak gólt a mérkőzések hosszabbításában.



♦ Hazai pályán az Újpest ikszelt a legtöbbször, 5-ször, viszont mindössze 4-szer találtak be a kapujába. A Szusza Ferenc Stadionban csak a július végi nyitányon a Puskás Akadémiától kapott ki (1–2), azóta 8 otthoni meccsen veretlen. Igaz, ezekből a találkozókból csak 3-at tudott megnyerni, az előző 3 alkalommal pedig be kellett érnie a döntetlennel.



♦ A ZTE a mezőnyben egyedül nyeretlen még idegenben, a mérlege 4 iksz és 5 vereség. A legutóbbi 2 házon kívüli bajnokiját egyaránt 1–0-ra bukta el, az FTC, majd egy ráadásban megítélt büntetővel a KTE ellen.



FERENCVÁROSI TC–PAKSI FC



♦ Az előző pontvadászat első és második helyezettje, illetve bajnoka és kupagyőztese eddig kereken 40-szer mérkőzött meg egymással az NB I-ben. Jelentős a ferencvárosiak fölénye, hiszen az örökmérleg 22 FTC-sikert, 10 döntetlent és 8 paksi győzelmet mutat. A gólátlag magas, 3.5 meccsenként, az előző 18 találkozójukból pedig csak egyen fordult elő, hogy 3-nál kevesebb találat volt.



♦ A legutóbbi 5 bajnokijukat felváltva nyerték meg – rendre az éppen aktuális hazai csapat bizonyult jobbnak. Októberben 3–1-re a Paks nyert, akárcsak előtte a májusi Magyar Kupa-döntőn – hosszabbítás után 2–0-ra –, így a tétmeccseket tekintve kettős győzelmi sorozatban van a tolnai együttes.

♦ A Fradi pályaválasztóként 11-szer győzte le a Paksot és 7-szer végzett vele döntetlenre, legutóbb 2018 augusztusában, még Thomas Doll-lal a kispadon (1–1). Az atomvárosiak 2-szer távoztak győztesen a Groupama Arénából: 2016 novemberében (1–2), majd 2022 februárjában (0–3). Rajtuk kívül a Vasas és a Puskás Akadémia tudott már 2 bajnokit megnyerni a 2014 augusztusában átadott létesítményben, így most Bognár György együttese lehet az első, amelynek ez 3-szor is sikerül. A máig utolsó Üllői úti találkozón, tavaly áprilisban egy forró hangulatú összecsapáson Adama Traoré 89. perces góljával 1–0-ra nyert a Fradi.

Forrtak az indulatok a tavaly áprilisi, Üllői úti Fradi–Paks meccsen (Fotó: Árvai Károly)





♦ A találkozó különlegességének ígérkezik, hogy egyszerre három korábbi NB I-es gólkirály is ott lehet a pályán. A paksiaknál Böde Dániel és Ádám Martin, a ferencvárosi oldalon pedig Varga Barnabás. Böde 2015–2016-ban még az FTC játékosaként, Ádám Martin 2021–2022-ben a tolnai mezben, Varga Barnabás pedig 2022–2023-ban még paksiként, majd legutóbb a Fradival lett az idény legeredményesebb gólvágója. Nem mellesleg jelenleg Böde és Varga 9 találattal holtversenyben vezeti a góllövőlistát. (A Paks játékosa Hahn János is, aki 2020–2021-ben 22 góllal lett gólkirály az NB I-ben, ő azonban sérült, bajnokin még nem lépett pályára ebben az idényben.)



♦ Eltérő arcát mutatja tavasszal a Ferencváros idehaza, illetve a nemzetközi porondon. Míg az Európa-ligában az előző 2 meccsét megnyerte a télen érkező Robbie Keane-nel, az NB I-ben még nem tudott győzni (2 iksz, 1 vereség) az irányításával. Hasonló rajtra legutóbb 2014 márciusában Thomas Doll-lal volt példa, akivel 3 iksz és 1 vereség után csak az 5. bajnokin jött meg az első siker, de onnantól kezdve a bajnokság végéig már nem vesztettek pontot a zöld-fehérek.



♦ A mezőnyben magasan a legtöbb gólt (37) szerző Paks még nem vesztett tétmeccset 2025-ben (1 győzelem, 1 döntetlen), az előző 4 bajnokiján begyűjtött 7 pontjánál pedig egyetlen csapat sem szerzett többet – az ETO és a ZTE viszont ugyanennyit.



♦ A Fradi hazai pályán egyedüliként még veretlen, 6 győzelme mellett 3-szor ikszelt, a Debrecennel (2–2), a DVTK-val (3–3) és az MTK-val (0–0). A Groupama Arénában legutóbb 2023. november 12-én a Fehérvártól kapott ki (0–1).



♦ A tolnaiak ebben a naptári évben először utaznak idegenbe, vendégként eddig csak 8 pontot zsebeltek be, a mérlegük 2–2–5, házon kívül az előző 3 alkalommal veszítettek.

A 20. FORDULÓ PROGRAMJA

február 14. (péntek)

20.00: Fehérvár FC–ETO FC Győr (Tv: M4 Sport) Vezeti: Kovács Imre

február 15. (szombat)

14.30: Kecskeméti TE–MTK Budapest (Tv: M4 Sport)

17.00: DVTK–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport)

19.30: DVSC–Puskás Akadémia (Tv: M4 Sport)

február 16. (vasárnap)

15.30: Újpest FC–ZTE FC (Tv: M4 Sport)

18.00: Ferencvárosi TC–Paksi FC (Tv: M4 Sport)