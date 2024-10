Hatalmas kolumbiai sorozat szakadt meg Bolívia ellen, de még így is messze volt az abszolút rekordtól

Portálunkon is beszámoltunk róla, hogy a kolumbiai labdarúgó-válogatott magyar idő szerint pénteken hajnalban 1–0-ra kikapott Bolívia otthonában világbajnoki-selejtező-mérkőzésen. Ezzel pedig megszakadt a válogatott nagy veretlenségi sorozata: a kolumbiaiak ugyanis – a rendes játékidőben elért eredményeket figyelembe véve – utoljára 2022 februárjában szenvedtek vereséget Argentínától egy vb-selejtezőn, azóta sorozatban 31 meccset vívtak meg vereség nélkül – azért fontos hangsúlyozni, hogy a rendes játékidőt tekintve, mert július 15-én Argentína ellen vereséget szenvedtek ugyan a Copa América elődöntőjében, de ott is csak a hosszabbításban, a rendes játékidőben 0–0-s döntetlennel zártak a felek. Így a dél-amerikai válogatott összmérlege a 2022-es februári vereség óta 23 győzelem és nyolc döntetlen volt, ez a széria szakadt meg most Bolívia ellen a magaslaton.

Az abszolút veretlenségi rekordot egyébként az olaszok tartják, akik 2018 és 2021 között 37 mérkőzésen át maradtak veretlenek, ráadásul ez alatt nyertek egy Európa-bajnokságot is. Őket második helyen követi az argentin válogatott, amely 2019 és 2022 között 36 meccsen keresztül nem kapott ki senkitől, és ez alatt többek között egy Copa America-, és egy világbajnoki címet is szerzett. A dobogó harmadik helyén pedig holtversenyben áll Brazília és Spanyolország 35-35 veretlenül megvívott meccsel: az ötszörös világbajnok 1993 és 1996 között állította fel a sorozatát, és közben szintén gyarapodott egy világbajnoki címmel, míg a spanyolok 2007 és 2009 között egy Európa-bajnoki-címmel lettek gazdagabbak.

Vagyis: kolumbiai együttes sorozata bár vitathatatlanul megsüvegelendő, de még így is jócskán elmarad a dobogós helyezettektől – még úgy is, hogy az Argentína elleni Copa-elődöntős vereséget döntetlennek számoljuk a rendes játékidőben elért eredmény miatt. Nem beszélve arról, hogy a szép sorozat ellenére ez idő alatt egyetlen trófeát sem tudott szerezni a dél-amerikai együttes.

A kolumbiai válogatott veretlenül megvívott mérkőzései – a rendes játékidőben elért eredményeket figyelembe véve:

2022.03.25., Kolumbia–Bolívia 3–0

2002.03.30., Venezuela–Kolumbia 0–1

2022.06.05., Szaúd-Arábia–Kolumbia 0–1

2022.09.25., Guatemala–Kolumbia 1–4

2022.09.28., Kolumbia–Mexikó 3–2

2022.11.20., Paraguay–Kolumbia 0–2

2023.01.29., Egyesült Államok–Kolumbia 0–0

2023.03.24., Dél-Korea–Kolumbia 2–2

2023.03.28., Japán–Kolumbia 1–2

2023.06.16., Kolumbia–Irak 1–0

2023.06.20., Németország–Kolumbia 0–2

2023.09.08., Kolumbia–Venezuela 1–0

2023.09.13., Chile–Kolumbia 0–0

2023.10.12., Kolumbia–Uruguay 2–2

2023.10.18., Ecuador–Kolumbia 0–0

2023.11.17., Kolumbia–Brazília 2–1

2023.11.22., Paraguay–Kolumbia 0–1

2023.12.11., Kolumbia–Venezuela 1–0

2023.12.17., Mexikó–Kolumbia 2–3

2024.03.22., Spanyolország–Kolumbia 0–1

2024.03.26., Románia–Kolumbia 2–3

2024.06.08., Egyesült Államok–Kolumbia 1–5

2024.06.15., Kolumbia–Bolívia 3–0

2024.06.25., Kolumbia–Paraguay 2–1

2024.06.29., Kolumbia–Costa Rica 3–0

2024.07.03., Brazília–Kolumbia 1–1

2024.07.07., Kolumbia–Panama 5–0

2024.07.11., Uruguay–Kolumbia 0–1

2024.07.15., Argentína–Kolumbia 0–0 (hosszabbítás után: 1–0)

2024.09.07., Peru–Kolumbia 1–1

2024.09.10., Kolumbia–Argentína 1–0