Gyász: elhunyt a Getafe egykori játékosa, aki győztes gólt lőtt a Real Madrid ellen

A 28-szoros marokkói válogatott Abdelaziz Barrada – vagy ahogy játékosként nevezték, Abdel – pályafutása során több csapatot is erősített, 2010 és 2013 között a Getafe játékosa volt, majd 2014 és 2016 között az Olympique Marseille-ben szerepelt, de előttük megfordult a Paris Saint-Germain B-csapatában is. Részt vett a 2012-es londoni olimpián, majd a 2013-as Afrikai Nemzetek Kupáján, amelyen két gólpasszt is jegyzett.

Barrada a 2012–2013-as idényben győztes gólt szerzett az akkor még José Mourinho vezette Real Madrid ellen, amikor csapata, a Getafe 2–1-re legyőzte a királyiakat. A marokkói középpályást ezt követően Mourinho is méltatta, olyannyira, hogy a Marca szerint szerette volna a Real Madridhoz csábítani.

A Marca úgy tudja, hogy Barrada halálát szívinfarktus okozta.