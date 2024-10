Antonio Mance: Katarban sem könnyű gólokat szerezni

– Katarban ott folytatja, ahol Zalaegerszegen abbahagyta: tíz tétmérkőzésen tízszer volt eredményes.

– Nem könnyű gólokat szerezni Katarban sem, de való igaz, jó formában vagyok, folytatom a munkát, amit Zalaegerszegen elkezdtem: keményen dolgozom, hogy a lehető legtöbbször találjak be az ellenfelek kapujába – mondta lapunknak Antonio Mance, aki nyáron a ZTE-től a katari Umm-Szalalba szerződött, s a bajnokságban hat, a kupában pedig négy gólt szerzett.



– Könnyen megszokta a körülményeket?

– Nagyon meleg van, az edzések igazán megterhelőek, viszont a meccseken a kétezerhuszonkettes világbajnokságon használt légkondicionált stadionokban játszunk, így pedig jóval egyszerűbb. Igaz, a legutóbbi két mérkőzésünket „normál” stadionban játszottuk, nem volt klíma, így pedig elég nehéz volt futballozni.



– Mit érdemes tudni a katari bajnokságról?

– Katarban egyre több a külföldi játékos és egyre több a sztár, említhetném Marco Verrattit, Julian Draxlert, Javi Martínezt vagy Joselut, aki a nyáron a Real Madridtól érkezett, így egyre magasabb a színvonal. Ami az Umm-Szalalt illeti, remek játékosaink vannak, jó focit játszunk, de kissé más stílusban, mint a többi katari csapat. Szerencsére én ezt a stílust már jól ismerem, ugyanis Zalaegerszegen is hasonló futballt játszottunk, hasonló poszton szerepeltem.



– Ezek szerint a biztos védekezésből igyekeznek eredményes kontrákat vezetni?

– Igen, az ellentámadásaink eléggé jól működnek, ez az erősségünk, a góljaink nagy részét így szerezzük. Azonban túl sok gólt kapunk, védekezésben mindenképpen javulnunk kell.

– Legutóbbi öt mérkőzésén nyolc gólt szerzett: ilyen jó formában van?

– Volt már olyan időszakom Zalaegerszegen is, hogy rövid idő alatt sokszor találtam a hálóba. Egyébként sokat köszönhetek a ZTE-nek, hiszen megmutathattam, mire vagyok képes, és a klubnál, a városban mindig otthon éreztem magam. Ezzel szemben Debrecenben inkább kispadoztam, ott nem sokat tudtam felvillantani a bennem rejlő potenciálból. A ZTE megadta a lehetőséget, és örülök, hogy tudtam segíteni a célok elérésében, ráadásul folyamatosan a pályán lehettem, ez alapfeltétele a gólszerzésnek – úgy nem lehet sokat szerezni, hogy az egyik meccset végigjátszom, a másikon pedig csupán öt percet kapok… Élveztem a bizalmat, és igyekeztem meghálálni. A ZTE-nek csatárra volt szüksége, elérhető voltam, megszerzett a klub, és az első perctől megkaptam a lehetőséget. A várost is megszerettem, szép emlékek kötnek oda. Egyébként sokakkal tartom a kapcsolatot, említhetném Josip Spoljaricot, Mim Gergelyt, Szendrei Norbertet, Kiss Bencét, Bojan Szankovicsot vagy Sztefanosz Evangelut is. Az összes meccsüket megnézem, sajnálom, hogy a múlt hétvégén a vezetés ellenére kikaptak az ETO-tól. Vasárnap Nyíregyházán kemény meccs vár rájuk, remélem, sikerül győzni. Ami biztos: távolról is szurkolok a csapatnak.

– Kivel van a legjobb kapcsolatban új csapatában?

– Uszama Tannant említeném. Tíz gólomból hatnál a marokkói középpályástól kaptam a gólpasszt, remek játékos és nagyszerű ember.

– A tizenkét csapatos katari bajnokság hetedik helyén áll az Umm-Szalal – elégedett?

– Két mérkőzéssel ezelőtt még a dobogón voltunk, ám becsúszott egy döntetlen és egy vereség. A Qatar SC ellen kettő nullára vezettünk, az ellenfél a kilencvenhatodik percben egyenlített, pedig megérdemeltük volna a győzelmet. Aztán az Al-Garafa ellen a gólommal megszereztük a vezetést, végül három egyre kikaptunk. Ha nem rontjuk el az utóbbi két meccset, továbbra is az élbolyban vagyunk. Szoros a mezőny, egy-két győzelemmel nagyot lehet előrelépni a táblázaton, így már a következő mérkőzésre koncentrálunk.



– Hétvégén az utolsó helyezett, még nyeretlen Al-Hor ellen javíthatnak.

– Nagyon remélem, hogy nyerünk. Mindent megteszünk majd a győzelemért, a célunk, hogy feljebb lépjünk a tabellán. Ha pedig ismét gólokkal tudom hozzásegíteni a csapatot a győzelemhez, az lesz az extra.