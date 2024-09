NL: magyar származású játékosok segítik a svédeket

Több magyar vonatkozása lesz a csütörtöki Azerbajdzsán–Svédország Nemzetek Ligája-mérkőzésnek. Egyrészt a bakui meccset az egyik legjobb magyar játékvezető, Berke Balázs vezeti, másrészt tétmérkőzésen először léphet pályára a svéd válogatottban az apai ágon magyar származású, 22 éves Sebastian Nanasi. Előbbi biztosan bekövetkezik, s ha utóbbi is, akkor eldől, hogy a kiváló képességű támadó középpályás (szélsőként és csatárként is bevethető) már nem játszhat a magyar csapatban. Eddig három felkészülési mérkőzésen játszott svéd színekben (Finnország 2–0, Izland 2–1, Észtország 2–1), az észtek ellen gólt szerzett.

Marco Rossi, a magyar válogatott szövetségi kapitány 2023 decemberében az nb1.hu oldalnak így nyilatkozott: „Ami Nanasit illeti, oda kell figyelnünk. A múltban akadt néhány játékos, akinek volt lehetősége arra, hogy a magyar válogatottat válassza, amit ezek a labdarúgók a saját maguk reklámozására fordítottak. Méghozzá azért, hogy meghívót kapjanak attól az országtól, amelyben futballoznak. De velünk nem lehet viccelődni. A magyar válogatottal nem lehet viccelődni.”

Az olasz szakvezető szavait kiszúrta a svéd sajtó, s nem sokkal később szembesítették vele az akkor a Malmőben játszó középpályást, aki nem sokkal később gólt lőtt Észtországnak.

„Annyit mondtam, hogy egyetlen ajtót sem zártam be magam mögött. De az igazság az, hogy Svédország hívott, Magyarország viszont nem, így nem volt bennem kérdés, és nem is meglepő, hogy igent mondtam a svéd meghívóra.”

Még ezt megelőzően az M4 Sportnak azt mondta a futballista, korábban felkészülési mérkőzéseken lépett csak pályára, így ha a magyar válogatott hívná, áttekintené a lehetőségeket, s hozzátette, a Premier League-be kerülés a célja. Noha angol élvonalbeli ajánlatra még várnia kell, a nyáron Malmőből topligába igazolt, 11 millió euróért a francia első osztályú Strasbourg szerződtette. Sebastian Nanasi a Kristianstadban kezdte pályafutását, majd a 16 évesen a Malmö utánpótlásába került, s szép lassan beépült az első csapatba. Ehhez két kölcsönjáték is kellett (Varberg, Kalmar), aztán 2023-ban berobbant: 29 bajnokin 11 gólt és hét gólpasszt jegyzett. A Malmővel elért két bajnoki cím és két kupagyőzelem után a nyáron a Ligue 1-be került, s nagyon úgy fest, lecsúszott róla a magyar válogatott.

De honnan a magyar származás?

Nánási József – Sebastian nagypapája – a Debrecenhez közeli Nyíracsádon nőtt fel, míg Dennis – Sebastian édesapja – neve a magyar floorball világában cseng jól, hiszen vezéregyénisége volt a 2006-os B-csoportos világbajnokságon második helyezett válogatottnak. Egy évvel ezelőtt a Magyar Nemzetnek azt mondta Dennis Nánási, hogy bár szereti Budapestet, jó ideje nem jártak az országban, ők, fiával már nem beszélik a magyar nyelvet.

A Magyar Nemzet kérdésére 2023 elején a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) így reagált: „Az érintett játékos eddigi pályafutását egy ideje figyelemmel kísérték az MLSZ utánpótlásedzői. Az országváltáshoz a sportszakmai teljesítményen felül az is elengedhetetlen, hogy az adott labdarúgó a FIFA nemrégiben változott sokrétű szabályainak is megfeleljen, illetve hogy maga a játékos is akarjon a magyar válogatottban játszani, és ezt ki is nyilvánítsa.”

Sebastian Nanasi U16-tól U21-ig szerepelt a svéd korosztályos válogatottakban, csütörtökön pedig először léphet pályára tétmeccsen a felnőttek között. A szintén magyar származású Gyökeres Viktor is ott van a svéd keretben, a Sporting CP támadója kiváló formában van, négy portugál bajnokin hét gólt szerzett. Érdekes szituáció, hogy a Nemzetek Ligája C-ligájában szereplő, szebb napokat is megélt Svédország két magyar származású játékossal jutna vissza arra a szintre, amelyet a szurkolók elvárnak.

A svéd válogatott a csütörtöki, Azerbajdzsán elleni mérkőzése után vasárnap Észtországgal játszik az NL-ben.

NEMZETEK LIGÁJA

AZ 1. FORDULÓ PROGRAMJA

SZEPTEMBER 5., CSÜTÖRTÖK

A-LIGA

1. CSOPORT

20.45: Portugália–Horvátország, Lisszabon (Tv: Spíler1)

20.45: Skócia–Lengyelország, Glasgow

4. CSOPORT

20.45: Dánia–Svájc, Koppenhága (Tv: Arena4)

20.45: Szerbia–Spanyolország, Belgrád (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!

C-LIGA

18.00: Azerbajdzsán–Svédország, Baku (Tv: Spíler2)

20.45: Észak-Írország–Luxemburg, Tallinn (Tv: Match4)

20.45: Észtország–Szlovákia, Belfast

20.45: Fehéroroszország–Bulgária, Zalaegerszeg

D-LIGA

20.45: San Marino–Liechtenstein, Serravalle

SZEPTEMBER 6., PÉNTEK

A-LIGA

2. CSOPORT

20.45: Belgium–Izrael, Debrecen (Tv: Spíler1)

20.45: Franciaország–Olaszország, Párizs (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!

B-LIGA

3. CSOPORT

16.00: Kazahsztán–Norvégia, Almati

20.45: Szlovénia–Ausztria, Ljubljana (Tv: Arena4)

4. CSOPORT

20.45: Izland–Montenegró, Reykjavík

20.45: Wales–Törökország, Cardiff

C-LIGA

2. CSOPORT

18.00: Litvánia–Ciprus, Kaunas (Tv: Spíler2)

20.45: Koszovó–Románia, Pristina (Tv: Match4)

SZEPTEMBER 7., SZOMBAT

A-LIGA

2. CSOPORT

20.45: Németország–Magyarország, Düsseldorf (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

20.45: Hollandia–Bosznia-Hercegovina, Eindhoven (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!

B-LIGA

1. CSOPORT

18.00: Grúzia–Csehország, Tbiliszi (Tv: Spíler2)

20.45: Ukrajna–Albánia, Prága (Tv: Spíler1)

2. CSOPORT

18.00: Írország-Anglia, Dublin (Tv: Spíler1)

20.45: Görögország–Finnország, Pireusz

C-LIGA

4. CSOPORT

15.00: Feröer-szigetek–Észak-Macedónia, Tórshavn (Tv: Spíler2)

18.00: Örményország–Lettország, Jereván (Tv: Match4)

D-LIGA

2. CSOPORT

18.00: Moldova–Málta, Chisinau