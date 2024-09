Liga 2: az ötödik mérkőzését is megnyerte a Csíkszereda

Az újonc bodzavásári csapat, amely a múlt héten kiejtette a Román Kupából az élvonalban listavezető kolozsvári Universitateát, a csíkiakra is ráijesztett: Adrian Moldovan már a 3. percben bevette egy lapos lövéssel a hazai kaput. Az FK-nak, bár helyzetei korábban is voltak, fél óránál is több kellett az egyenlítéshez: Babati Benjámin tört be tizenhatoson belülre, és kilőtte a jobb alsó sarkot.

A második játékrészben viszont öt percen belül eldőlt a mérkőzés: előbb Babati értékesítette a Jozef Dolny térden rúgásáért kapott büntetőt, két találat után egy gólpasszt is adott Soufiane Jebarinak, aki 16 méterről kapufás gólt tekert a bal sarokba. A végeredmény két látványos távoli góllal alakult ki, előbb a Metalul szépített Alberto Olariu 25 méteres bombájával, majd Jebari lőtt 23 méterről, kissé balról a rövid sarokba.

Liga 2, 5. forduló

FK Csíkszereda–Metalul Buzau 4–2 (Babati 34., 65. – a másodikat 11-esből, Jebari 69., 88., ill. Moldovan 3., Olariu 75.)

Csíkszereda: Hegedűs János és Kelemen Dávid 90 percet játszott, Babati Benjámin 84 percet volt a pályán, Pintér Bence és Makrai Gábor a 84. percben állt be, Nagy János végig a kispadon maradt, Torvund Alexander nem volt a meccskeretben.