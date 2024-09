Kiállították a Crew egyetlen kapusát, egy félidőn át vészkapus védett – videó

Eleve nehéz helyzetben volt a Ligák Kupáját nemrég megnyerő Columbus Crew a magyar idő szerint vasárnap hajnalban lejátszott, Seattle Sounders elleni bajnokit megelőzően, mert sérülések és a válogatott szünet miatt egyetlen bevethető kapus maradt az első csapatnál, Abraham Romero – ráadásul ő sem védett még egyetlen meccsen sem a gárdában, miután csak augusztus közepén került a klubhoz.

A Crew első számú kapusa, Nicholas Hagen a guatemalai válogatottal világbajnoki selejtezőket játszik ezekben a napokban, míg az első keret harmadik kapusa, a veterán Evan Bush áprilisban eltörte a karját, s még várat magára a visszatérése, így esett a „választás” Romeróra. A mexikói a keret egyetlen kapusaként nemcsak a Crew-beli debütálására készült tehát, hanem az MLS-es bemutatkozására is, ám ezt rosszabbul nem is kivitelezhette volna: a gól nélküli első félidő hosszabbításában a Sounders egy előrevágott labdájára messze a tizenhatoson kívülre futott ki, aztán tarolt. Nem az volt a legnagyobb baj, hogy a saját védőjét, Zawadzkit is a földre vitte, de az ellenfél csatárát is leamortizálta – hogy közben a labdához mennyi köze volt, azt talán most ne firtassuk...

A jogosan villanó piros lapot követően csapott le a felismerés, hogy nincs kapus a padon, így aztán a mezőnyjátékosok közül Sean Zawadzki állt a kapuba, s őt viszonylag hamar felavatta Albert Rusnák – a 30 éves szlovák válogatott középpályás még kétszer betalált, így pályafutása során első mesterhármasát szerezte az MLS-ben.

Zawadzki beugrása annak ellenére sem mondható sikertelennek, hogy négy gólt kapott: a második félidőben a hat kaput eltaláló lövési kísérletből hármat is védett – ezzel számszakilag egyébként megelőzte Romerót, akinek az első 45 plusz két percben egyetlen védenivalója akadt, amit meg is oldott.

Az MLS vasárnap reggelre virradó játéknapján egyébként jelenése volt a Sallói Dániellel felálló Sporting Kansas Citynek, amely a második félidő elején szerzett vezetést a New York Red Bulls vendégeként, ám a házigazdák a rendes játékidő letelte előtti percben egyenlítettek. A meccsen Sallói végig a pályán volt, s csapata emberhátrányban fejezte be a mérkőzést, miután Jake Davis a 92. percben megkapta a második sárga lapját.

MLS

ALAPSZAKASZ

Columbus Crew–Seattle Sounders 0–4 (0–1)

New York Red Bulls–Sporting Kansas City 1–1 (0–0)