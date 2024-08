Rooney is megszólalt a csapata magyar kiszemeltjéről

Szűcs edzője az angol csapatnál a Manchester United korábbi klasszis csatára, a 120-szoros angol válogatott Wayne Rooney lesz, aki megerősíttette, hogy közel álnak a megállapodás véglegesítéséhez és igen pozitívan beszélt a magyar játékosról.

„Nyilvánvalóan van még néhány részlet, amit pontosítanunk kell ahhoz, hogy hogy célba érjünk, és reméljük, hogy ez a következő 48 órában meg is történik. Azt hiszem, a két klub már mindenben megegyezett, és már csak az orvosi vizsgálat, illetve az ilyenkor szokásos dolgok vannak hátra. Szűcs egy nagyon jó játékos, több poszton is tud játszani, így jó lehetőségeket biztosíthat nekünk” – mondta az angol menedzser, aki hozzátette, Szűcs Kornél rendkívül jól illene a csapatukba, de még semmi sincs lezárva.

Szűcs tavaly nyáron ingyen került Diósgyőrből Kecskemétre. A KTE-nél gyorsan alapemberré vált, 28 NB I-es meccsen szerepelt, májusban szerződést is hosszabbított a klubbal, de a teljesítményére időközben külföldön is felfigyeltek. Most azonban látszik, hogy az angol másodosztályban szereplő, az előző idényben a 24 csapatos mezőnyben 21. helyen záró Plymouth (Buzsáky Ákos, Halmosi Péter, Tímár Krisztián korábbi csapata) áll hozzá a legközelebb, hogy megszerezze magának a hátvédet.