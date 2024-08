A DAC nyerte a csallóközi rangadót!

SZLOVÁK NIKÉ LIGA

2. FORDULÓ

DAC 1904–Komáromi FC 2–0 (1–0)

Dunaszerdahely, MOL Aréna, 7493 néző. Vezette: Ruc

DAC: A. Popovics – Yapi (Alex Mendez, 80.), Kacsaraba, Brunetti, Andzouana – Vitális (Bernát, 80.), Bajo, Dimun, Herc (Ramadan, 57.) – Trusa, Almási (Redzic, 62.). Vezetőedző: Xisco

Komáromi FC: Trefil – Divis, Spiriak (Volesky, 67.), Pillár, Smehyl – Ozvolda (Tamás N., 77.), M. Simko – Ganbayar (T. Németh, 77.), Spyrka, Rudzan (Sliacky, a szünetben) – Sylvestr (Bayemi, 67.). Vezetőedző: Radványi Miklós

Gólszerző: Trusa (40.), Vitális (79.)

Ma nem csak egy egyszerű meccs volt Dunaszerdahelyen. Nagybetűs ünnep. A felvidéki magyarság sporttörténelmi napja. A MOL Arénában került sor az első magyar rangadóra a szlovák legfelső bajnokságban.

Jó egy órával a stadionhoz közeledve egymás mellett, egymással beszélgető sárga- kék és lila mezben öltöző szurkolókkal lehetett találkozni. Sokan részesei szerettek volna lenni a történelmi eseménynek. Összesen 7493-an látogattak ki a dunaszerdahelyi szentélybe.

A délután első nagy tapsát a csapatok bemutatkozásánál a komáromiak vezetőedzője Radványi Miklós kapta. A "felvidéki Alex Ferguson", aki a dunaszerdahelyi klub történelmébe arany betűkkel írta be a nevét. Előbb, mint vérbeli befejező csatár, majd a sárga-kékek egyik legsötétebb idejében, az iráni tulajdonosok alatt, edzőként vezette a DAC-ot. Ha a stáb többi tagját is név szerint említette volna a műsorközlő, akkor ovációt kapott volna a sárga-kék drukkerektől a két pályaedző Novota János és Saláta Kornél is.

Érzelmekkel teli volt a mai Nélküled, majd a magyar Himnusz éneklése, mely alatt mindkét kispad állt. A szlovák legfelső bajnokságban...

Természetesen a meccs alatt mindkét tábor magyarul szurkolt. Közel félszáz komáromi drukker töltötte meg a kijelölt szektorukat, akik az első perctől biztatták a lila-fehéreket.

A dunaszerdahelyi klub az összetartozás és a barátság jegyében vezette el a találkozót, a játékosokat a komáromi fociakadémia fiatal focistái vezették ki. A kezdőrúgást a DAC legidősebb bérletese, Szőcs Géza végezte el, aki a múlt héten ünnepelte a 90. születésnapját, a hazai klubtól ezt az ajándékot kapta.

Dunaszerdahelyen nagy volt a csalódás a csütörtöki Kl-kiesés után, amely a sportigazgató Gleb Platov állásába került. Rajta kívül sok analitikus is távozott a klubtól. Xisco Munoz edző (egyelőre) maradt a helyén. Vitális Milán visszakerült a kezdőcsapatba, aki a meccs folyamán meg is mutatta remek képességét. Először volt benne a meccskeretben Szendrei Ákos, aki legutóbb Kecskeméten volt kölcsönben.

A hazai csapat ugyan aktívabb volt, de nagyon lehetett látni, hogy gödörben vannak a sárga-kékek. Ezt majdnem kihasználta a Komárom, de Ganbold Ganbayar aktivitása után mentett a hazai védelem.

Fölényben játszott a DAC, főleg beadásokkal próbálkoztak a hazaiak, de a befejezések vagy pontatlanok voltak, vagy erőtlenek. A 22. percben ugyan Matej Trusa gólt ért el, de les miatt érvénytelken volt a találat. Ezután ismét a DAC tavaszi legjobbja tüzelt a felső lécre. Harmadszorra már Trusának sikerült. Romaric Yapi beadás után Almási László tette le a labdát a csatárnak, aki közelről nem hibázott. A félidő utolsó lehetősége is Trusa nevéhez fűződött. Egy trükkös szabadrúgás után lövését szögletre hárították a komáromiak.

A második félidőre feltüzelve érkeztek a lilák, s rövid időn belül több kecsegtető lehetőséghez jutottak. A hazaiak egy gyönyörű Trusa-lövéssel válaszoltak, amely a felső lécről vágódott le.

Bátrabban játszott a KFC, de helyzetig nem jutott el. A hazaiak igyekeztek kombinálni, támadásokat vezetni, de sok hibával játszottak. A 70. percig kellett várni a következő veszélyes akcióra, amikor Redzic Damir lőtt az oldalhálóba. Nemsokára a gyors csatár kétszer is feliratkozhatott volna a góllövők közé, de Jakub Trefil kapus a helyén volt.

A 79. percben gyönyörű gólt szerzett Vitális Milán, aki megforgatta a komáromi védelmet és bal sarokba küldte a lasztit, s ezzel beállította a 2–0-s végeredményt..