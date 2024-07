Heti program: folytatódik az Európa-bajnokság és a Copa América; hétvégén F1

Az előttünk álló héten is folytatódik a labdarúgó Európa-bajnokság és a Copa América. Több NB I-es csapat is felkészülési mérkőzést játszik a hét során. Hétvégén Formula–1-es futamot rendeznek Silverstone-ban. Lesz még wimbledoni tenisztorna és Tour de France is.

JÚNIUS 1., HÉTFŐ FUTBALLPROGRAM EURÓPA-BAJNOKSÁG, NÉMETORSZÁG

NYOLCADDÖNTŐ

18.00: Franciaország–Belgium, Düsseldorf (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

21.00: Portugália–Szlovénia, Frankfurt (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n! COPA AMÉRICA, EGYESÜLT ÁLLAMOK

B-CSOPORT, 3. FORDULÓ

Hétfő, 2.00: Jamaica–Venezuela, Austin

Hétfő, 2.00: Mexikó–Ecuador, Glendale (Tv: Arena4)

C-CSOPORT, 3. FORDULÓ

Kedd, 3.00: Bolívia–Panama

Kedd, 3.00: Egyesült Államok–Uruguay (Tv: Arena4) TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK BASEBALL

21.00: MLB, Toronto Blue Jays–Houston Astros (Tv: Sport2) KERÉKPÁR

11.00: Tour de France. 3. szakasz (Piacenza–Torino, 230 km) (Tv: Eurosport1) LÓVERSENY

13.45: Kincsem+ Tuti 1100 (Tv: Sport1) TENISZ

11.00: angol nyílt teniszbajnokság, Wimbledon. Férfiak, egyes, 1. forduló; nők, egyes, 1. forduló (Tv: Eurosport2)

11.00: Marozsán Fábián–Jan-Lennard Struff (német)

13.30 körül: Fucsovics Márton–Matteo Berrettini (olasz) JÚNIUS 2., KEDD FUTBALLPROGRAM EURÓPA-BAJNOKSÁG, NÉMETORSZÁG

NYOLCADDÖNTŐ

18.00: Románia–Hollandia, München (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

21.00: Ausztria-Törökország, Lipcse (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n! COPA AMÉRICA, EGYESÜLT ÁLLAMOK

D-CSOPORT, 3. FORDULÓ

Szerda, 3.00: Brazília–Kolumbia, Santa Clara

Szerda, 3.00: Costa Rica–Paraguay, Austin NB I-ES CSAPATOK FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSE

17.00: FK Zorja Luhanszk (ukrán)–MTK Budapest TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK KERÉKPÁR

11.00: Tour de France országúti körverseny, 4. szakasz, Pinerolo-Valloire, 139,6 km (Tv: Eurosport1) TENISZ

11.00: angol nyílt teniszbajnokság, Wimbledon (Tv: Eurosport2) JÚNIUS 3., SZERDA FUTBALLPROGRAM NB I-ES CSAPATOK FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSE

16.30: Kecskemét–Rukh Lviv (ukrán) TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK KERÉKPÁR

11.00: Tour de France országúti körverseny, 5. szakasz, Saint-Jean-de-Maurienne–Saint-Vulbas, 177,4 km (Tv: Eurosport1) TENISZ

11.00: angol nyílt teniszbajnokság, Wimbledon (Tv: Eurosport2) JÚNIUS 4., CSÜTÖRTÖK FUTBALLPROGRAM COPA AMÉRICA, EGYESÜLT ÁLLAMOK

NEGYEDDÖNTŐ

Péntek, 3.00: A1–B2, Houston NB I-ES CSAPATOK FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSE

14.00: Universitatea Cluj (romániai)–Diósgyőr

17.30: Bohemians (cseh)–Paks TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK KERÉKPÁR

11.00: Tour de France országúti körverseny, 6. szakasz, Macon–Dijon, 163,5 km (Tv: Eurosport1) TENISZ

11.00: angol nyílt teniszbajnokság, Wimbledon (Tv: Eurosport2) JÚNIUS 5., PÉNTEK FUTBALLPROGRAM EURÓPA-BAJNOKSÁG, NÉMETORSZÁG

NEGYEDDÖNTŐ

18.00: Spanyolország–Németország, Stuttgart (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

21.00: Portugália/Szlovénia–Franciaország/Belgium, Hamburg (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n! COPA AMÉRICA, EGYESÜLT ÁLLAMOK

NEGYEDDÖNTŐ

Szombat, 3.00: B1–A2, Arlington NB I-ES CSAPATOK FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSE

10.30: Bravo (szlovén)–MTK Budapest

10.30: Fehérvár FC–Ajka (NB II)

14.30: Csukaricski (szerb)–MTK Budapest TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK FORMULA–1

BRIT NAGYDÍJ, SILVERSTONE

13.30: 1. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

17.00: 2. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n! KERÉKPÁR

11.00: Tour de France országúti körverseny, 7. szakasz, Nuits-Saint-Georges–Gevrey-Chambertin, 25,3 km, egyéni időfutam (Tv: Eurosport1) TENISZ

11.00: angol nyílt teniszbajnokság, Wimbledon (Tv: Eurosport2) JÚNIUS 6., SZOMBAT FUTBALLPROGRAM EURÓPA-BAJNOKSÁG, NÉMETORSZÁG

NEGYEDDÖNTŐ

18.00: Anglia–Svájc, Düsseldorf (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

21.00: Románia/Hollandia–Ausztria/Törökország, Berlin (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n! COPA AMÉRICA, EGYESÜLT ÁLLAMOK

NEGYEDDÖNTŐ

Vasárnap, 0.00: D1–C2, Glendale

Vasárnap, 3.00: C1–D2, Las Vegas NB I-ES CSAPATOK FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSE

11.00: Kecskemét–Slaven Belupo (horvát)

14.00: DVSC–Kazincbarcika (NB II)

15.30: Austria Wien (osztrák)–Paks

18.00: ETO FC Győr–Budapest Honvéd (NB II)

18.00: Vasas (NB II)–Újpest TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK FORMULA–1

BRIT NAGYDÍJ, SILVERSTONE

12.30: 3. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

16.00: időmérő edzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n! KERÉKPÁR

11.00: Tour de France országúti körverseny, 8. szakasz, Semur-en-Auxois–Colombey-les-Deux-Églises, 183,4 km (Tv: Eurosport1)

V4 kerékpárverseny magyarországi szakasza, Budapest–Pannonhalma TENISZ

11.00: angol nyílt teniszbajnokság, Wimbledon (Tv: Eurosport2) TRIATLON

11.00: Vasi Vasember, Szombathely

14.45: Világkupa, Tiszaújváros, férfi és női elődöntők



JÚNIUS 7., VASÁRNAP FUTBALLPROGRAM TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK ATLÉTIKA

Gyémánt Liga-verseny, Párizs FORMULA–1

BRIT NAGYDÍJ, SILVERSTONE

16.00: futam (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n! KERÉKPÁR

11.00: Tour de France országúti körverseny, 9. szakasz, Troyes–Troyes, 199 km (Tv: Eurosport1) MOTORSPORT

MOTOGP, NÉMET NAGYDÍJ, SACHSENRING

11.00: Moto3 (Tv: Arena4)

12.15: Moto2 (Tv: Arena4)

14.00: MotoGP (Tv: Arena4) TENISZ

11.00: angol nyílt teniszbajnokság, Wimbledon (Tv: Eurosport2) TRIATLON

14.45: világkupa, Tiszaújváros, férfi és női döntők