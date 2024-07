DAC: Bősze Levente profi szerződést kapott – hivatalos

„Nagyon örültem a szerződésnek, hiszen évek óta vágytam rá. Boldog vagyok, hogy eljutottam idáig, a kemény munkának most beérett a gyümölcse. Már két felkészülési mérkőzést is játszottam az A-csapattal, nagy magabiztosságot ad, hogy már „papíron is” ide tartozom. A csapattársaim nagyon befogadók voltak. Szeretnék tétmérkőzésen is bizonyítani. Mindent megteszek azért, hogy minél több meccsen lépjek majd pályára, és ezeken kihozzam magamból a maximumot. Izgatottan várom, hogy pályára léphessek a szurkolóink előtt” – nyilatkozta Bősze Levente.

„Hogy Levente aláírta az első profi szerződését, az az akadémián dolgozó emberek és a családja által végzett kemény munka gyümölcse. A mi feladatunk most az, hogy a lehető legjobban felkészítsük őt a profi futballra, szem előtt tartva, hogy még mindig csak tizenöt éves. Köszönet mindenkinek, aki részt vett ebben, és alig várjuk, hogy együtt dolgozhassunk egy olyan tehetséges játékossal, mint Levente” – üdvözölte a felnőttek között Bősze Leventét a DAC ügyvezető igazgatója, Jan Van Daele.

Bősze Győrben született, az ETO FC színeiben ismerkedett meg a labdarúgás alapvető elemeivel. Négy évvel ezelőtt kezdett el futballozni a MOL Akadémián, ahol fantasztikus fejlődési folyamaton ment keresztül. Tizenöt éves kora ellenére az elmúlt idényben már az U19-es utánpótláscsapatot erősítette, emellett pedig tagja az U16-os magyar válogatottnak. A közép-európai szinten is a kiemelkedő tehetségek közé tartozó támadó középpályásról van szó, aki felkeltette a Bayer Leverkusen érdeklődését is.

Bősze Levente a 13-as mezt fogja viselni a DAC-ban. Előtte ez a szám hosszú ideig Kalmár Zsolté volt.