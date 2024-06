Sepsi OSK: rekordösszegért távozik a házi gólkirály

Gigi Becali, a FCSB tulajdonosa már a hivatalos bejelentés előtt elárulta, hogy ötéves szerződést kötnek a játékossal és 1.3 millió eurót fizet érte, s bukaresti sajtóértesülések szerint Stefanescu szentgyörgyi fizetésének legalább a dupláját, évi 200 ezer eurót kap majd új csapatában.

A 25 éves Stefanescu 2018-ban került a Sepsihez, de kezdetben a Liga 3-as Kézdivásárhelyi SE-nél szerepelt kölcsönjátékosként, nemcsak nagypályán, hanem a futsal-csapatban is. A Superligában a 2019-ben mutatkozott be, és bár kezdetben balhátvédet játszott, hamarosan a támadósorban találta magát: 32 bajnoki góljával ma már ő a Sepsi rekordere a román élvonalban, és a 2022-es kupadöntőben (2-1 a Voluntari ellen) lőtt góljaival a román válogatottságot is kiérdemelte. Kétszeres Román Kupa és Szuperkupa-győztesként, 191 tétmérkőzésen elért 37 góllal és 26 gólpasszal búcsúzik a piros-fehérektől.

Stefanescu átigazolása hónapok óta téma a román sajtóban, ugyanis a másik bukaresti topcsapat, a Rapid is szerette volna megszerezni. Utóbbi főrészvényese, Dan Sucu azzal is megvádolta a játékost, hogy az előző idényben szándékosan tiltatta el magát a Sepsi–FCSB mérkőzésekre. Szentgyörgyi búcsúja pedig nem sikerült igazán szépre, Diószegi László klubelnök posztja szerint – amelyben Sigér Dávid leigazolását is bejelentette – a támadó mindenáron távozni akart a Sepsitől.