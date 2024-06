Mourinho visszahozná Gülert a Real Madridtól, ha...

José Mourinhót vasárnap nagyszabású ceremónia keretében mutatták be új állomáshelyén, ahol rögtön megtartotta első sajtótájékoztatóját is. Az újságírók számos kérdést intéztek a kétszeres BL-győztes edzőhöz, aki szokása szerint valamennyire igyekezett őszintén válaszolni. Az egyik újságíró például a Real Madrid török középpályásának, Arda Gülernek az esetleges visszatéréséről érdeklődött: „Ha Arda Güler jönni akar, akkor miért is ne?! Ha szereti a Fenerbahcét, ha ingyen jön, és ha a Real Madrid állja a fizetése hetvenöt százalékát, akkor nem mondhatunk nemet. De az olyan játékosok, mint Arda, általában maradnak az olyan hatalmas klubokban, mint a Real Madrid” – fogalmazott Mourinho, ezzel meglehetősen kevés kaput hagyott nyitva ahhoz, hogy a 19 éves játékos akár csak kölcsönben is visszatérjen korábbi egyesületéhez.

De nemcsak Gülerről, hanem a további tervezett erősítésekről is megkérdezték Mourinhót, így például Paulo Dybala vagy Romelu Lukaku szerződtetése is szóba került: „Hadd mondjam el világosan: egyáltalán nem érdekel a Roma egyetlen játékosa sem” – öntött tiszta vizet a pohárba.

A legutóbb az AS Romát irányító, ám onnan januárban menesztett Mourinho egyébként első megnyilvánulásai között máris megpiszkálta egy kicsit a török sajtó munkatársait: „A kérdéseitek túl hosszúak. A kérdések legyenek rövidek, hogy minél többet fel lehessen tenni belőlük” – tanácsolta, hozzátéve, hogy Portugáliában már nézte a török Szuperliga összecsapásait, így nagyjából képben van a helyi erőviszonyokat illetően.