Megvan José Mourinho új csapata – hivatalos

A hírt a portugál tréner a török Fenerbahce közösségi oldalán jelentette be szombaton éjszaka egy nyolc másodperces videóban.



„Kezdjük meg a közös kalandunkat” – mondta a bejátszásban a kétszeres Bajnokok Ligája-győztes szakember, akit vasárnap mutatnak be a szurkolóknak a Fenerbahce stadionjában.



A szerződés részleteit a klub egyelőre nem közölte, a DHA török hírügynökség viszont úgy tudja, hogy Mourinho két évre szóló megállapodást írt alá.



A korábban a Portót, a Chelsea-t, az Internazionalét, a Real Madridot, a Manchester Unitedet, a Tottenham Hotspurt és az AS Romát irányító szakember Ismail Kartalt váltja a kispadon a Fenerbahcénál, mely a második helyen zárta a legutóbbi török bajnoki idényt.