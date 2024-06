Lionel Messi: Jelenleg a Real Madrid a világ legjobb csapata

Bár lassan egy éve Miamiban él, ennek ellenére még mindig nem igazán ismeri a várost Lionel Messi.

„Nem sokat járunk el – kezdte az Infobae-nak adott nagy interjút a június 24-én a 37. életévét betöltő Lionel Messi. – A klub közelében lakunk, rövid autóútra Miamitól. Néhányszor voltunk ugyan a városban, de nem mondom, hogy otthonosan mozgok ott. Egyébként élvezem az itteni életet, és jó kis csapat jött össze, Luis Suárezzel, Jordi Albával, Sergio Busquetsszel, de a nővérem és egy közeli barátom is itt van, így gyakran elmegyünk együtt vacsorázni. Suárez fia ugyanúgy a klubnál focizik, ahogy az én gyerekeim. Korábban ritkán volt lehetőségem megnézni az edzéseiket, és Barcelonában még kicsik is voltak. Itt viszont szinte mindig ott tudunk lenni a meccseiken és az edzéseiken, amit nagyon élvezek.”

Azt is elmondta, hogy még mindig megvan az a Whatsapp-csoportjuk, amit Barcelonában csináltak Suárezzel és Neymarral, és a mai napig gyakran beszélnek egymással. Méghozzá spanyolul, mert a brazil támadó is tökéletesen beszéli a nyelvet. Arra viszont kevés esélyt lát, hogy újra összeálljon Miamiban a korábbi rettegett támadóhármas, mivel Neymar jelenleg Szaúd-Arábiában játszik, van még egy év a szerződéséből, és jelenleg is a térdsérüléséből lábadozik.

Ő tehát nem lesz ott a június 20-án kezdődő, Egyesült Államokban rendezendő Copa Américán, Messi viszont igen, és reméli, hogy összejön a címvédés. Argentína Peruval, Chilével és Kanadával került egy csoportba, ahonnan kötelező továbbjutnia.

„Argentína mindig, minden nagy tornán esélyes – folytatta – Ez így volt korábban is, amikor nem tudtuk megnyerni ezeket a trófeákat. Most is mi vagyunk az egyik legnagyobb esélyesek, de ugyanez igaz a brazilokra. Nagyon erős a mezőny, Uruguaynak, Kolumbiának és Ecuadornak is nagyon jó csapata van, úgyhogy kiegyenlített, izgalmas tornára számítok. Nyilván most kicsit nyugodtabban készülhetek, mint korábban, amikor nem nyertünk semmit. Más kérdés, hogy akkor is nagyon erős csapatunk volt, amelyik vb-döntőt és két Copa América-finálét játszott. Ennek ellenére az argentin sajtó rendre darabokra szedett minket, és rengeteg valótlanság jelent meg rólunk. Persze próbáltam ezeket kizárni, de leginkább nem is én szenvedtem ezek miatt, hanem a családom.”

Noha két év múlva nyáron negyven éves lesz, nem tartja kizártnak, hogy pályára lép a 2026-os világbajnokságon.

„Ez azon múlik majd, hogy erőnlétileg milyen állapotban leszek, és mennyire érzem azt, hogy hasznára lehetek a csapatnak – mondta. – Szeretnék ott lenni, de realistának kell lenni. A korom sem mellékes, és az is tény, hogy itt már nem vagyok akkora terhelésnek kitéve, mint akkor, amikor Európában három-négy naponta játszottam a bajnokságban és a Bajnokok Ligájában. Meglátjuk, ha a vb előtt úgy érzem, hogy még mindig megütöm a szintet, akkor szívesen vállalom a játékot.”

És ha már vb….Lionel Messi azt is elárulta, hogy sem a meccseit, sem a góljait, sem az interjúit nem szereti visszanézni, és a 2022-es vb-döntőt sem látta, holott pályafutása csúcspontja volt, amikor a franciák elleni döntőt megnyerve világbajnok lett az argentin válogatottal.

„Még nem néztem meg, de talán egyszer majd sort kerítek rá – mondta. – De az emléket őrzöm, és egyelőre szeretném, ha úgy maradna meg az a meccs, ahogyan a pályán átéltem. Emiliano Martínez óriási védését a végén például teljesen másképp éltem meg mint a szurkolók. Egyáltalán nem volt annyira félelmetes pillanat. Nagyon gyorsan történt az egész, és messze is voltam. Persze azóta ezerszer láttam azt a jelenetet, és más fontos pillanatokat is, de egyben, a hosszabbítással és a tizenegyespárbajjal még nem néztem meg újra a mérkőzést. A vb-győzelemmel minden megváltozott, és közben mégis minden ugyanolyan maradt. A legnagyobb álmom vált valóra, az élet azonban ugyanúgy ment tovább, ahogyan addig.”

Az interjú egyik legérdekesebb, és legtöbbet idézett, átvett része azonban az volt, amikor arról kérdezték, szerinte melyik a világ legerősebb csapata. A Barcelona történetének egyik legnagyobb legendája ugyanis elismerte, hogy jelenleg a Real Madrid a legjobb.

„Ha azt kérdezik, hogy melyik a legjobb csapat, akkor nyilván a Real Madrid – válaszolta. – Megnyerték a BL-döntőt, és két éve is ők lettek az aranyérmesek. Az eredmények alapján tehát ők, de ha az a kérdés, hogy melyik csapat játssza a legjobb futballt, akkor a Josep Guardiola irányította Manchester City játékát szeretem a legjobban. Minden csapat különleges, amit ő irányít. Egy ideje már nem beszéltünk, de nagyon kedvelem az általa képviselt stílust.”