Eb-győztes portugál az azeri válogatott új szövetségi kapitánya

Az azeri labdarúgó-szövetség a hivatalos honlapján jelentette be, hogy Fernando Santos veszi át a férfi válogatott irányítását.

Santos korábban hazájában az FC Portót, a Benficát és a Sportingot is irányította, míg Görögországban az AEK Athén, a Panathinaikosz és a PAOK élén is volt. Négy éven át irányította a görög válogatottat, majd nyolc éven át Portugáliát. Hazája válogatottjával 2016-ban Európa-bajnok lett, majd három évvel később a Nemzetek Ligáját is megnyerte.

A portugál sikerkorszak után fél évet töltött a lengyel válogatott élén, majd szintén fél év után menesztették a Besiktas éléről. A török csapattal 16 mérkőzésen hét győzelem volt a mérlege négy döntetlen és öt vereség mellett.